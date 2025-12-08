Déjà maman de 11 chiots, une chienne en accepte un 12e dont elle constitue le dernier espoir et transforme sa vie

Fragile au départ, mais porté par un incroyable élan de solidarité, un chiot miraculé a vu sa vie basculer en quelques semaines. Grâce à l’engagement de bénévoles au grand cœur et à la générosité d’une chienne exceptionnelle, ce petit rescapé a finalement pu écrire le plus doux des nouveaux chapitres.

Le dimanche 7 décembre a été un grand jour pour un chiot qui revient de loin. Agustus - Gus pour les intimes - a franchi les portes du refuge Best Friends Animal Society, en Arkansas (Etats-Unis), dans les bras de ses adoptants après une lutte acharnée pour rester en vie, rapportait 5News . Un combat remporté grâce à des bénévoles dévouées et à une chienne l’ayant accepté à pattes ouvertes alors qu’elle devait déjà élever une portée nombreuse.



5News

Tusche - c’est ainsi qu’on l’avait appelé à l’époque - n’était âgé que de 3 jours quand il avait été confié avec sa maman, nommée Mosaic, et le reste de sa portée à Lorie Comer, mère d’accueil pour la Best Friends Animal Society.



Linda DeBerry / Facebook

Dès le lendemain matin, elle avait compris que ce chiot était en danger. “Il était tout simplement léthargique, raconte Lorie Comer, et ma plus grande crainte était qu'il ne s’en sorte pas”.



Linda DeBerry / Facebook

Tusche était, en effet, trop petit et faible pour téter. Elle l’avait enveloppé dans des couvertures préalablement chauffées pour l’emmener chez le vétérinaire. Celui-ci lui avait expliqué qu’elle devait le nourrir elle-même au biberon.



Linda DeBerry / Facebook

En octobre, Lorie Comer s’était vu confier Donna, chienne qui venait d’accoucher elle aussi. Elle avait déjà fort à faire avec 11 chiots à élever, mais cela ne l’avait pas empêchée d’en accepter un 12e : Tusche. L’idée de tenter de l’intégrer à cette fratrie qui n’était pas la sienne venait des vétérinaires.



Linda DeBerry / Facebook

On avait exposé à Lorie Comer la marche à suivre pour présenter le chiot à Donna et ses bébés, et la réaction de la chienne avait surpassé toutes les espérances. Elle l’avait tout de suite intégré parmi les siens pour l’allaiter et prendre soin de lui.



Linda DeBerry / Facebook

Au fil des jours, le petit Tusche a pris des forces et du poids. Lui qui était le plus petit de sa portée a bien grandi et, en quelque sorte, rattrapé son retard.



Linda DeBerry / Facebook

“J'ai su qu'il m'appelait”

Il était désormais prêt pour l’adoption, et l’équipe de la Best Friends Animal Society lui a rapidement trouvé une famille aimante, celle de Jo Carter et son mari. Le couple, qui avait récemment perdu ses 2 chiens provenant de refuges, suivait l’évolution de Tusche depuis des semaines.

“J'avais fait le tour de tous les refuges de l'Arkansas, et quand j'ai vu son histoire sur Facebook, j'ai su qu'il m'appelait. Il avait déjà sa place dans mon cœur”, confie Jo Carter.



Linda DeBerry / Facebook

A lire aussi : La déception de ce chien dont l'adoption n'aura duré que 10 minutes ne l'empêche pas de s'accrocher à l'espoir

Cette dernière et son époux se sont rendus chez Best Friends le 7 décembre pour officialiser l’adoption du chiot, qui s’appelle désormais Gus, et lui faire découvrir sa nouvelle maison.



5News

Ses “parents” habitent une ferme où il disposera de grands espaces pour s’amuser et s’épanouir. Il pourra également faire la connaissance de leurs 2 chats.