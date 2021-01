Alors qu'elle avait perdu tout espoir, une femme retrouve son chien 8 ans plus tard grâce à sa puce d'identification

© Daily Post - North Wales

Entre la disparition de Roxy et l’appel téléphonique annonçant à sa maîtresse qu’elle a été retrouvée, 8 longues années se sont écoulées. La chienne va bientôt revenir chez sa famille, qui avait perdu tout espoir de la revoir.

« Quand on m’a appelée, je leur ai répondu que ce n’était pas possible ». Magdalena Klubczuk n’oubliera jamais ce coup de fil reçu il y a quelques jours de la part d’un refuge du nord du pays de Galles. On lui annonçait alors que sa chienne Roxy, disparue 8 années plus tôt, venait d’être retrouvée, comme le rapporte The Sun.

Cette mère de famille résidant à Connah's Quay, à moins de 10 km dudit refuge, ne pensait plus revoir la femelle Shih Tzu de 10 ans. Elle la croyait même décédée.

Le jour de sa disparition, Magdalena Klubczuk était au travail pendant que Roxy se trouvait à la maison, en compagnie de son fils et de son frère. A son retour, l’animal n’était plus dans le jardin où il avait passé la journée à jouer.

La chienne étant pucée et portant un collier avec ses coordonnées, la jeune femme de 35 ans avait tout de suite pensé à un vol. Elle l’avait cherchée pendant des semaines, sans résultat.

« Nous avions passé toutes ces années à croire qu’elle n’était plus de ce monde », a-t-elle confié au Sun. Jusqu’à cet appel totalement inattendu de Dawn Taylor, responsable du refuge Skylor's Animal Rescue situé à Dobshill.

Elle lui expliquait que, le 31 décembre dernier aux alentours de 23 heures, Roxy avait été trouvée dans les rues de la commune voisine de Buckley et amenée au centre. Le lecteur de puce d’identification avait ensuite permis d’en connaître la propriétaire.

Par ailleurs, un examen vétérinaire réalisé dans la structure d’accueil a révélé une tumeur mammaire. La chienne garde d’autres séquelles de sa période d’errance : « Elle semble aller plutôt bien, mais elle est très maigre », indique sa maîtresse, ajoutant que les retrouvailles ont été très émouvantes. « J’ai eu l’impression qu’elle m’a reconnue », poursuit-elle.

Roxy se trouve actuellement chez une amie de Magdalena Klubczuk, le temps de la préparer à faire connaissance avec l’autre de chien de la famille, un Staffordshire Bull Terrier de 6 ans.