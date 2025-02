Un policier enquête sans relâche et permet à un chien volé de retrouver sa famille

Le vol est l’une des pires épreuves que puisse vivre un propriétaire canin, sans oublier l’angoisse que doit ressentir le chien lui-même. Un fait dont est manifestement conscient un policier appelé récemment à retrouver l’animal de compagnie d’une famille habitant Aurora, dans le Missouri (Etats-Unis), et qui n’a pas épargné ses efforts pour mener à bien sa mission.

Le chien en question est un adorable Basset Hound répondant au nom de Rooster. Sa famille est constituée de Rachel Amelia Smith, son mari Brandon Smith et leurs enfants. Il en est un membre à part entière et très aimé. Sa disparition avait donc plongé toute la maisonnée dans le désarroi le plus total.

Les Smith avaient rapidement alerté la police d’Aurora et Marionville. C’est à l’officier Hern que cette enquête a été confiée, et celui-ci s’est tout de suite attelé à la tâche.

L’enquêteur a recueilli divers indices qui l’ont amené à concentrer ses recherches du côté de Springfield, à 50 kilomètres au nord-est d’Aurora. Il a contacté ses collègues du département local de la police (Springfield Police Department) qui lui ont été d’une aide extrêmement précieuse.

Ensemble, ils ont réussi à identifier un suspect et à en localiser le domicile. Munies d’un mandat, les forces de l’ordre se sont rendues à l’adresse indiquée et y ont effectivement retrouvé Rooster, sain et sauf.

Vite fait, bien fait !

Le chien a été ramené à sa famille, qui était soulagée de le revoir et pleine de gratitude à l’égard de ses sauveurs, en particulier l’officier Hern. Quant au ravisseur, il a été interpellé et devra en répondre face à la justice, faisant l’objet de plusieurs chefs d’accusation.

La police d’Aurora et Marionville a annoncé la bonne nouvelle sur sa page Facebook le mercredi 26 février. Une information qu’a d’ailleurs relayée Ozarks First. La publication comprend la magnifique photo des retrouvailles ; Rooster y apparaît entouré de Rachel Amelia Smith et de ses enfants, tous souriants.

A lire aussi : Au refuge, il adopte un chien dont personne ne voulait qui finit par lui sauver la vie (vidéo)



Aurora and Marionville Police Department / Facebook

« Beau travail, officier Hern ! Nous ne pouvons pas résoudre tous les crimes, mais ces sourires heureux et la queue remuante de Rooster font que ce que nous faisons en vaut la peine », s’est félicitée la police d’Aurora et Marionville dans ce post.