Après avoir servi de cobaye pendant 5 ans, cet adorable Beagle trouve enfin sa famille pour la vie et découvre le bonheur d’avoir des jouets (vidéo)

Si certaines personnes préfèrent adopter des chiens en élevage, d’autres, comme Yvonne Horan ont à cœur d’offrir une seconde chance à des boules de poils dans le besoin. Lorsqu’elle a contacté l’association Kindness Ranch Animal Sanctuary (située à Hartville, dans le Wyoming), elle était bien décidée à adopter un ancien Beagle de laboratoire. C’est alors que sa route a croisé celle de Barkley, un adorable petit mâle ayant passé les 5 premières années de sa vie à servir de cobaye. Dans un entretien accordé à The Dodo, Yvonne explique que le toutou a perdu toutes ses dents et ne connaît absolument rien à la vie en extérieur. “Il ne savait pas ce qu’étaient les friandises, ni comment jouer avec nos 2 autres chiens. Nous essayons de ne pas penser au passé. Nous nous disons simplement : ‘Vivons l’instant présent et donnons-lui la meilleure vie possible’”, a-t-elle expliqué au média.

© @barbieheadsonfire / TikTok

Des progrès encourageants

Avec l’aide de sa nouvelle maman et des autres chiens de la famille, Barkley a néanmoins commencé à s’ouvrir petit à petit au monde. En 2 mois, il a appris à marcher en laisse et accepte désormais d’être porté. Il apprend également à se comporter comme un véritable chien, en observant notamment son frère Arthur jouer avec ses doudous dans le jardin. Timidement, il a commencé à faire de même… “Il s’est approché, a attrapé le jouet et a commencé à courir dans le jardin. Il avait l’air si heureux. Sa queue remuait, et nous étions tout excités”, s’est remémoré Yvonne. Sur son compte TikTok, l’américaine a d’ailleurs posté une vidéo de cette première fois très émouvante. On y voit Barkley prendre un doudou dans sa gueule et courir avec dans le jardin.

Dans les commentaires, les internautes ont évidemment remercié Yvonne d’avoir sauvé Barkley. “Les tests sur animaux sont horribles. Merci de l’avoir sauvé”, affirme l’un d’entre eux tandis qu’un autre assure que le canidé “mérite tellement tout cet amour”.

De son côté, face à tous les messages clamant que Barkley a eu beaucoup de chance de trouver une famille aimante, Yvonne soutient plutôt : “C’est nous qui avons beaucoup de chance”.

A lire aussi : Après 8 ans de loyaux services, cette chienne militaire part à la retraite dans la famille de son maître-chien

© @barbieheadsonfire / TikTok