Sauvée d’une ferme d’élevage, cette adorable petite chienne goûte enfin au bonheur (vidéo)

Lorsqu’elle est arrivée chez Izzy et Tyler, Maple était gestante. Sauvée d’une ferme d’élevage où elle n’a fait que donner la vie durant toute la sienne, la petite chienne éprouvait des difficultés à communiquer et à faire confiance. Mais rapidement, sa famille d’accueil a su la mettre à l’aise, notamment dans l’optique de la faire accoucher en toute sérénité. Sur le compte Instagram du couple, les internautes ont pu suivre toute l’évolution de la petite femelle Carlin et, le moins que l’on puisse dire, c’est que les progrès ont été exceptionnels ! Le soir de Noël, Maple est à nouveau devenue maman d’une portée de 6 adorables boules de poils. À l’heure de la tétée, elle aime se blottir dans les bras de sa maman d’accueil pendant que cette dernière lui fait des caresses sur le ventre et dans le cou, comme on peut le voir dans la vidéo relayée par Parade Pets.

En route vers une nouvelle vie

Avec ses petits comme avec ses humains, Maple se montre très douce et câline. Désormais loin de son ancienne vie où elle n’a connu que solitude et maltraitance, elle profite désormais de l’amour, le soutien et l’attention qu’elle a toujours mérité. Aujourd’hui, les chiots sont âgés de 5 semaines. Il faudra attendre encore un peu de temps avant qu’ils ne soient disponibles à l’adoption, tout comme Maple, qui devra être stérilisée avant de partir dans sa nouvelle famille pour la vie. De même, les chiots seront également castrés et stérilisés à leurs 8 semaines, avant de partir eux aussi pour adoption. Pour Izzy, Tyler et l’association Camp Companion qui a sauvé la chienne, c’est la condition sine qua non, afin que ni la maman ni les chiots ne soient de nouveau utilisés à des fins lucratives.

@fosteringwithtyandiz / Instagram

Dans les commentaires, les internautes sont émerveillés de voir Maple ainsi reprendre goût à la vie. “Je suis obsédée par Maple ! Et ses chiots sont si mignons…”, s’est exclamé une abonnée attendrie. “Elle est si parfaite. Elle a les petits yeux les plus doux que j'ai jamais vu”, a commenté une autre, admirative devant la beauté et le calme de la petite chienne. Si beaucoup d’abonnés souhaitent voir Maple rester définitivement chez Izzy et Tyler, le couple a confirmé que ce ne serait pas raisonnable étant donné leur rythme de vie mouvementé et leur volonté de sauver d’autres animaux… On souhaite donc une belle vie à Maple et ses chiots !