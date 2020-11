Affaire Élisa Pilarski : Brigitte Bardot contacte le ministre de la Justice pour tenter de sauver le chien de Christophe Ellul

Dans une lettre adressée au ministre de la Justice, Brigitte Bardot demande à ce que Curtis, désigné comme le coupable idéal, soit protégé. Elle estime que la responsabilité du Pitbull n’est pas établie et que les chiens de chasse à courre, présents sur les lieux le jour du drame, représentaient un danger réel, car livrés à eux-mêmes.

Une lettre écrite par Brigitte Bardot et adressée à Eric Dupond-Moretti a été publiée ce lundi sur le compte Twitter de l’ancienne actrice et militante de la cause animale, rapporte Paris Match. Cette dernière y interpelle le ministre de la Justice au sujet de l’affaire Elisa Pilarski et du chien Curtis, exprimant sa crainte qu’on fasse de celui-ci « le coupable idéal » et que, par conséquent, il soit euthanasié.

#ElisaPilarski

#ElisaPilarski

Lettre ouverte à @E_DupondM sur le drame d'Elisa Pilarski "La peine de mort a été abolie en France, elle ne doit pas être prononcée à l'encontre de Curtis dont la culpabilité est loin d'être établie même si elle arrange tout le monde."

« La peine de mort a été abolie en France, elle ne doit pas être prononcée à l’encontre de Curtis », poursuit la présidente de la Fondation Brigitte-Bardot. Selon elle, la « culpabilité [de Curtis] est loin d’être établie même si elle arrange tout le monde ».

Elle rappelle que, en ce 16 novembre 2019, jour du drame, le piqueux (la personne en charge de la meute) était absent car malade. L’équipée de chiens de chasse à courre du Rallye de la Passion était donc « livrée à elle-même », ce qui représentait « un réel danger ». Chose que Brigitte Bardot aurait aimé que les chasseurs aient l’honnêteté de reconnaître.

« Je fais appel non pas à l’homme mais au ministre » pour faire connaître la vérité

Tout en disant connaître la passion et le militantisme du garde des sceaux pour les « pratiques [qu’elle] dénonce » (la chasse et la corrida notamment), Brigitte Bardot l’invite à agir en tant que ministre pour faire en sorte que « la lumière » soit faite dans cette « affaire dramatique [qui] a encore bien trop de zones d’ombre ».

« Il serait doublement criminel d’accuser et de condamner à mort un innocent », écrit-elle également. En conclusion, Brigitte Bardot dit espérer pouvoir compter sur l’engagement et le sens de la justice de M. Dupond-Moretti malgré les « profonds désaccords » qu’ils peuvent avoir sur les sujets évoqués plus haut.

Hier lundi, triste anniversaire de la mort d’Elisa Pilarski : rappel des faits

Pour rappel, Elisa Pilarski avait été retrouvée morte en forêt de Retz dans l’Aisne il y a un an, après y avoir promené Curtis, l’un des chiens du couple qu’elle formait avec Christophe Ellul. Les récentes évolutions de l’enquête – résultats des analyses ADN et conclusions de l’expertise des vétérinaires mandatés par la justice – désignaient le Pitbull comme le seul auteur des morsures ayant provoqué le décès de la jeune femme de 29 ans, enceinte de 6 mois.

Suite à quoi Christophe Ellul avait donné une conférence de presse pour prendre la défense de Curtis. Un discours ayant suscité la réaction de l’avocat du Rallye de la Passion, qui a évoqué la possibilité de porter plainte contre le veuf de la victime.