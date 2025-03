Ce petit chien sauve sa jeune maîtresse en détectant son cancer avant tous les médecins

Breanna Bortner, 30 ans, avait remarqué que son chien Mochi, un jeune Cockapoo (croisement entre Cocker et Caniche), se comportait de façon étrange avec elle. Depuis plusieurs jours, ce dernier posait la patte sur sa poitrine et la reniflait de façon très insistante. Inquiète et consciente que les chiens ont un sixième sens, la jeune femme a alors décidé de passer un examen. Grand bien lui a pris ! Il s’est finalement avéré qu’elle était atteinte d’un carcinome canalaire invasif triple négatif de stade 2B, une forme particulièrement agressive de cancer du sein, résistante à de nombreux traitements courants. Pourtant, 3 mois auparavant, Breanna avait passé un même examen qui s’était révélé négatif. “Là, il mesurait déjà presque 4 centimètres de large ! Voilà à quel point ce cancer du sein évolue rapidement et avec agressivité... En trois mois, il est passé d'une masse insensible et indétectable à une masse physique”, a-t-elle raconté dans un entretien accordé au DailyMail.

© Breanna Bortner

Un lanceur d’alerte…

Du haut de ses 2 ans, Mochi a sauvé sa maîtresse. En effet, suite à cette annonce, Breanna a immédiatement entamé un long processus de chimiothérapie et d'immunothérapie. Elle a également subi une double mastectomie en mars 2024 et passé de nombreuses heures interminables à l’hôpital. Mochi l’a fidèlement accompagné tout le long de cette épreuve. “Nous sous-estimons vraiment à quel point les chiens sont intelligents, juste parce qu'ils ne parlent pas et qu'ils ne peuvent pas communiquer avec nous. Mais leurs actions nous montrent les choses sur lesquelles ils sont à l'écoute ou dont ils sont conscients”, a-t-elle assuré.

© Breanna Bortner

Depuis le retrait de ses 2 seins, Breanna est en rémission complète. Elle n’oublie cependant pas la douloureuse épreuve qu’elle a subi… “Je pleurais tout le temps et Mochi n'aimait pas ça. Il se souciait beaucoup de moi. Il est devenu mon compagnon de guérison. Il représentait la raison pour laquelle je me battais. Il était là plus que quiconque”, a-t-elle ajouté. Aujourd’hui, Breanna recommence à vivre normalement, même si elle fait des examens tous les 3 mois pour s’assurer que son cancer ne revient pas. Mochi, quant à lui, a passé tant de temps avec son humaine, à s’inquiéter pour elle, qu’il a développé de l’anxiété de séparation. Problème sur lequel lui et sa maîtresse travaillent sérieusement aujourd’hui…

© Breanna Bortner