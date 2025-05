Arrivé au refuge quand il était tout petit, ce gentil chien n’a jamais reçu de demande d’adoption en 3 ans

Johnny a toutes les peines du monde à trouver le foyer de ses rêves. Depuis 3 longues années, son cœur bat au rythme de l’espoir dans un refuge de Thessalonique, en Grèce. L’association Hopeland espère qu’une famille aimante posera enfin les yeux sur lui, et lui donnera une chance de connaître le bonheur absolu.

Si on devait résumer l’existence de Johnny en un mot, ce serait « attente ». L’animal est arrivé dans un refuge grec alors qu’il était « tout petit, maladroit et plein de vie ». Les jours se sont transformés en semaines, puis en mois et en années. Depuis 3 ans, ce chien n’a jamais rien connu d’autre que les murs de cette structure.

« Dans son enclos, des chiens sont venus et repartis. Des chiens plus âgés que lui, des chiens avec des cicatrices, des chiens avec des peurs, écrit Hopeland sur Instagram, et pourtant, il est celui que personne n'a jamais choisi. Celui qui est resté à chaque fois. Pas une seule demande. Pas même une. »

© Hopeland / Facebook

Pendant longtemps, la boule de poils adorable a vécu avec 2 congénères, qui ont eu la chance de gagner leur billet pour une nouvelle vie.

Leur départ a laissé Johnny seul avec sa tristesse…

© Hopeland / Facebook

Aucune demande d’adoption

Invisible aux yeux des adoptants potentiels, Johnny ne peut qu’imaginer ce que signifie « la vie de famille ». Ses bienfaiteurs confient ne pas comprendre cette absence d’intérêt.

« Est-ce son visage ? Sa taille ? Sa couleur ? Sa façon d'être tranquille ? se demandent-ils, chaque jour, on voit l'âme merveilleuse qui vit dans ce corps. Le garçon doux, loyal et aimant qui regarde les autres partir et qui trouve encore en lui la force de faire confiance, de jouer, d'aimer. »

© Hopeland / Animaux.fr

En grandissant, Johnny est devenu un grand et beau chien au caractère « le plus doux qui soit », précisent ses anges gardiens sur Animaux.fr, la plateforme d’adoption responsable lancée par Woopets.

Très intelligent, il meurt d’envie d’apprendre et marche très bien en laisse. Il s’entend parfaitement avec les autres représentants de la gent canine, adore les humains, mais aussi… la nourriture !

Un chien qui apportera beaucoup de joie à sa famille

Johnny erre telle une ombre au refuge, alors qu’il regorge de qualités. « Il cherche un foyer où il pourra donner et recevoir beaucoup d'amour, jouer, et apprendre plein de choses, soulignent ses bienfaiteurs, ce n'est plus un chiot, mais à 3 ans c'est un jeune chien actif et enjoué qui vous apportera beaucoup de joie. »

Qui posera enfin les yeux sur Johnny, et réalisera son plus grand rêve, « faire partie d’une famille » ?

Pour obtenir de plus amples informations sur Johnny (compatibilités, besoins spécifiques…) et la procédure d’adoption, rendez-vous sur Animaux.fr.