Fidèle à sa réputation, ce Golden Retriever enseigne à son petit frère comment bien se rouler dans la boue (vidéo)

Le Golden Retriever compte parmi les races les plus énergiques et les plus joueuses. Pour eux, une flaque d’eau ou de boue représente un terrain de jeu extraordinaire. Aussi, il ne faut pas être maniaque lorsque l’on choisit d’en adopter un… ou deux ! C’est ce qu’à fait Karina, une utilisatrice de TikTok qui ne s’ennuie jamais au quotidien.

En adoptant son premier Golden Retriever, Karina Gastelum savait très bien que son quotidien allait être chamboulé. Pourtant, quelques années plus tard, elle décide d’en adopter un deuxième pour 2 fois plus de bêtises et de balades boueuses ! Sur son compte TikTok, la jeune femme partage parfois quelques vidéos drôles de son quotidien avec ses 2 boules de poils survoltées. Il y a quelques mois, l’une de ces séquences a fait le buzz et a même été relayée par plusieurs médias, dont PetHelpful. Il faut dire que la scène qui se déroule sous les yeux des internautes est particulièrement hilarante. On y voit les 2 toutous en train de jouer dans une énorme flaque de boue. Le chien adulte, surnommé Thing 1 (chose n°1 en français) par sa maîtresse semble donner une leçon bien particulière à son petit frère, surnommé Thing 2…

Leçon de crasse

Alors que le jeune chiot est encore à peu près propre, son grand frère le regarde attentivement avant de plonger littéralement la tête et tout le reste de son corps dans la boue. Puis, il se relève d’un air de dire “tu vois, c’est comme ça qu’on fait quand on est un Golden”. De son côté, le chiot semble hésitant. Il tourne autour de la flaque, y trempe les pattes mais n’a pas le courage de se rouler dedans comme son mentor… Ce dernier, quant à lui, se relève quelques secondes seulement avant de se rouler à nouveau joyeusement dans le liquide suspect.

© @karinamgastelum / TikTok

A lire aussi : Un chien qui aime un peu trop les aspirateurs complique sérieusement les tâches ménagères de ses maîtres (vidéo)

Un gros bain en perspective

À ce jour, la vidéo a été visionnée plus de 467 600 fois et likée plus de 51 900 fois. Dans les commentaires, les internautes n’ont pas manqué d’exprimer leur amusement face à ce comportement digne d’un vrai Golden Retriever. “Au début, j’ai cru que ton chiot jouait avec un ours !”, s’est exclamée une dénommée Leigh, faisant ainsi référence à la toute nouvelle couleur de pelage du chien adulte. “Oh mon dieu, je prie pour toi...", s’est amusé un autre en songeant aux heures de nettoyage qui attendent la pauvre Karina… Il va lui falloir en effet beaucoup de patience et de courage !