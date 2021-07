Abandonné avec une tumeur gigantesque, ce chien entame un nouveau chapitre de sa vie

Hattie a été amenée par ses propriétaires dans un refuge au Texas (États-Unis), afin qu'elle soit euthanasiée. La raison ? Une tumeur énorme a ravagé son petit corps.

L'image de cette boule gigantesque se développant sur le flanc de la chienne est à peine croyable. Et pourtant, il ne s'agit pas d'un trucage.

Hattie a été négligée par ses anciens propriétaires. Ces derniers ont laissé pousser la tumeur pendant 2 ans. L'animal n'a reçu aucun soin durant tout ce temps. Étant donné l'ampleur des dégâts, ils ont décidé de lui ôter la vie. Ils l'ont abandonné dans un refuge texan afin qu'il soit euthanasié.

© Dallas Dog RRR

Mais le canidé a attiré l'attention du Dallas Dog Rescue Rehab Reform. Cet organisme a pour vocation de sauver et soigner les animaux maltraités de la région.

Les bénévoles ont été choqués par l'état de leur nouvelle protégée. Le vétérinaire qui l'a prise en charge a comparé sa tumeur à une boule de bowling, rapporte Dogheirs.

© Dallas Dog RRR

La tumeur pesait près de 7 kilos

Cette excroissance a causé bien des soucis à la chienne. Elle souffrait notamment de déséquilibre, et on comprend pourquoi...

Ses bienfaiteurs ne l'ont pas laissé tomber comme ses anciens propriétaires, et sont passés à l'action. Le vétérinaire a réalisé une opération inédite dans le but de lui retirer l'objet de ses misères.

© Dallas Dog RRR

Heureusement, l'intervention chirurgicale s'est bien passée, Hattie est un tout nouveau chien. Le soigneur a révélé que la tumeur pesait près de 7 kilos ! C'est un véritable poids en moins pour le quadrupède.

Aujourd'hui, Hattie se sent plus légère et plus libre, après avoir surmonté cette lourde épreuve. Elle a eu la chance de rencontrer des personnes bienveillantes, qui ont tout fait pour améliorer ses conditions de vie.

Et pour couronner le tout, Hattie a été adoptée. Sa nouvelle famille prend soin d'elle et la comble d'amour au quotidien.

© Dallas Dog RRR