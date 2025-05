Un chiot adorable s'amuse à imiter sa grande soeur qui lui apprend l'art de creuser la terre (vidéo)

Les chiots aiment souvent avoir un modèle, et reproduire ses gestes. Bernoulli, un adorable jeune Bouvier Bernois, adore imiter sa « grande sœur », une femelle Golden Retriever qui a plus d’un tour dans son sac. Une vidéo publiée récemment sur Instagram et montrant le dernier méfait du duo a fait sourire de nombreux internautes…

Bernoulli est un chiot de race Bouvier Bernois qui déborde d’énergie et savoure pleinement la vie. En plus de taquiner la chatte de sa famille répondant au nom de Ginger, il aime parfois faire quelques bêtises et surtout calquer les gestes de sa « sœur » aînée, une femelle Golden Retriever (avis aux amateurs de cette race : avouez-le, vous ne vous lasserez jamais de ses facéties !).

Dans une vidéo publiée sur le célèbre réseau social Instagram, on peut voir la chienne partager ses plus grands secrets sur les trous avec son cadet. La belle à la robe dorée s’amuse à creuser, sans penser aux conséquences physiques. En effet, son museau, ses pattes et son ventre sont recouverts de terre ! Mais le plus amusant dans cette histoire, c’est l’imitation du petit Bernoulli.

Après avoir creusé, au bain !

Le chiot, joueur et énergique, copie les mouvements de son aînée avec grand plaisir. Lui aussi, il creuse et plonge le museau dans la terre, au point de se salir. Excité par ce nouveau jeu, il se met à courir à vive allure après avoir donné quelques coups de patte dans le sol.

Depuis sa mise en ligne sur Instagram, cette scène amusante a récolté plus de 3 580 mentions « j’aime ». « Ils sont tellement mignons », écrit un internaute. « Adorable chaos », commente une deuxième personne. « C’est l’heure du bain », estiment d’autres utilisateurs du réseau social.

Étant donné leur état à la fin de la vidéo, il ne fait aucun doute que les 2 chiens ont eu droit à une bonne séance de toilettage ! Mais le plus important, c’est qu’ils se soient bien amusés, n’est-ce pas ?

A lire aussi : L’excitation émouvante d’un chien partant vers sa maison après avoir passé 683 jours au refuge (vidéo)

© @bunsenberner.bmd / Instagram (capture d'écran)

Quelques bonnes raisons de creuser…

Pour certains représentants de la gent canine, creuser constitue un excellent moyen d’évacuer le stress et l’ennui, explique Pet Helpful, qui a relayé la vidéo. « Creuser offre une stimulation à la fois mentale et physique, apprend-on dans l’article, cela leur permet de s’occuper au lieu de se laisser submerger par l’ennui ou l’anxiété. »

Certaines races de chiens, notamment de chasse, aiment particulièrement creuser. Dans certains cas, des toutous forment un trou dans le sol pour se rafraîchir en période de forte chaleur.