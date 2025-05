2 chiens promenés par la même dog-walker deviennent meilleurs amis au point de former un "attelage" lorsqu'ils trouvent un bâton (vidéo)

Ils ne vivent pas sous le même toit, mais sont inséparables dès qu’ils se retrouvent. Une Golden Retriever et un Berger Allemand, promenés ensemble par la dog-walker Brianne, ont noué une amitié si forte qu’elle fait fondre les internautes. Leur complicité, immortalisée en vidéo, raconte bien plus qu’une simple balade.

Brianne, alias « @thecrazydoggirl » sur Instagram où elle compte 79 000 followers, a trouvé un moyen intelligent de joindre l’utile à l’agréable. Elle vit ainsi pleinement sa passion pour les canidés et est rémunérée pour le faire ; elle exerce, en effet, le métier de dog-walker, ou promeneuse de chiens.

« Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Ce proverbe de Confucius correspond totalement à ce dont la jeune femme fait l’expérience au quotidien avec les amis à 4 pattes de ses clients.

Ses journées sont rendues d’autant plus plaisantes par un duo canin hors normes, constitué d’une femelle Golden Retriever et d’un Berger Allemand. Ces 2 chiens appartiennent à des maîtres distincts, mais Brianne les promène très souvent ensemble.



thecrazydoggirl / Instagram

Au fil des sorties, ils sont devenus d’excellents amis et sont toujours ravis de se retrouver. On peut se rendre compte de leur incroyable complicité dans une vidéo que la dog-walker a mise en ligne le 6 mai 2025 et que relaie PetHelpful. La voici :

Dans cette séquence, on voit ainsi les 2 chiens former un « attelage » en partageant un bâton trouvé pendant l’une de leurs balades. Ils marchent à l’unisson, synchronisant leurs pas et même les joyeux remuements de leurs queues.

Un duo complice et soudé

La scène est à la fois adorable et amusante. D’aucuns verraient dans leur attitude une envie, de la part de chacun des chiens, de s’approprier le bâton, mais on ne peut s’empêcher de penser qu’ils en font un véritable lien, leur permettant de profiter de la même chose au même moment.

Brianne a partagé une autre vidéo (ci-dessous) montrant la Golden Retriever heureuse de revoir son ami Berger Allemand. Celui-ci attend sagement dans la voiture que son propriétaire, venu le déposer chez la promeneuse de chiens, lui ouvre pour qu’il puisse rejoindre sa congénère.

A lire aussi : Un chien-loup fugue après son sauvetage et donne lieu à 5 jours de recherches ininterrompues sur plusieurs communes