Bien décidé à continuer sa balade, ce Golden Retriever insolent se couche et refuse d’avancer pour ne pas rentrer (vidéo)

Le Golden Retriever est un chien connu pour son caractère joueur, maladroit et souvent têtu. Un employé d’entreprise nommé Jecuer en a récemment été témoin depuis son bureau et s’est empressé d’immortaliser l’hilarante scène. Postée sur TikTok dans la foulée, cette dernière est évidemment devenue virale.

Jecuer, alias “@jecuerr” sur le réseau social TikTok, était en train de faire une pause dans son travail quand il a assisté à une scène très drôle. Alors qu’il regardait par la fenêtre, il a aperçu un homme et son chien en plein milieu d’une place. Le toutou, un Golden Retriever était couché et refusait visiblement de se relever… “Je ne sais pas s’ils rentraient ou s’ils s’étaient arrêtés en pleine promenade, mais le chien avait tout simplement décidé de ne plus marcher. C’était tellement drôle”, explique Jecuer auprès du média The Dodo.

Amusé par la scène cocasse, le madrilène a évidemment dégainé son smartphone pour l’immortaliser et la poster sur son compte TikTok. En à peine quelques jours, la séquence a amassé plusieurs dizaines de milliers de vues. Aujourd’hui, plusieurs mois après, elle en comptabilise plus de 1,8 millions !

Un caprice qui “a duré plusieurs minutes”

Sur la vidéo, on peut en effet voir le jeune homme tenter de tirer son chien alors que celui-ci est couché sur le dos. Puis il se baisse vers lui et tente de l’amadouer avec des caresses… en vain. Le chien semblait bien décidé à faire durer la balade, coûte que coûte ! “Cela a duré plusieurs minutes. Puis finalement, le propriétaire a réussi à convaincre le chien de se remettre à marcher”, a ajouté Jecuer en conclusion.

Fait incroyable : parmi les abonnés hilares de Jecuer, se trouvait justement Chomin, le propriétaire du chien qui répond au doux nom de Louie. Surpris et très amusé de voir cette scène faire le tour de la Toile, l’humain de Louie a donné quelques explications. “Ce n’est pas nouveau, dit le maître de Louie. Quand il voit que nous rentrons de promenade, il se couche presque toujours par terre, veut jouer et ne bouge plus”, a-t-il raconté avec humour.

© @jecuerr / TikTok

Un rituel de fin de balade

Visiblement, qu’importe la durée de ses balades, le Golden malicieux a l’habitude de ce genre de comportement. “Même s’il met 2 ou 3 heures à rentrer à la maison le matin, il demande toujours à passer plus de temps dehors”, a ensuite conclu Chomin.