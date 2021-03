7 chiens malades, retrouvés dans une ferme insalubre. Un appel aux dons lancé pour payer les soins nécessaires

Dans le Sud-ouest de l’Angleterre, une association a porté secours à 7 chiens qui vivaient dans des conditions d’hygiène et de santé déplorables. Tous étaient maigres, négligés et malades. Un appel aux dons a été lancé pour aider le refuge à financer leurs soins.

Ils vivaient dans « des conditions insalubres », déplore l’association Gables Dogs and Cats Home, au sujet des 7 chiens qu’elle a récemment pris en charge.

L’organisation avait été alertée à propos d’une propriété locale, à Plympton dans la banlieue de Plymouth, suspectée d’abriter une usine à chiots. Quand les bénévoles s’y sont rendus, ils ont été à la fois soulagés de constater que ce n’était pas le cas, mais attristés en y trouvant 7 chiens mal en point.

Âgés entre 3 mois et 6 ans, les canidés en question étaient maigres et totalement négligés, rapporte ITV. 6 d’entre eux, des croisés Caniches, avaient le poil extrêmement emmêlé, sale, recouvert de boue et d’excréments. Le 7e est une femelle Lévrier croisé appelée Martha et ayant perdue la majeure partie de son pelage.

Ils étaient tous pris de diarrhée et essayaient désespérément de se réchauffer en se tenant les uns contre les autres. Des quadrupèdes qui vivaient dans des abris de fortune exigus, froids et avec de la paille sale comme seul couchage.

Des soins coûteux que l’association ne peut assumer seule

L’un des croisés Caniches, une chienne nommée Alice, a dû être opérée pour une hernie dans la foulée du sauvetage. Elle et ses congénères ont été examinés par un vétérinaire et ont commencé à recevoir leurs traitements.

Le coût des soins réalisés jusque-là est estimé à 1200 livres sterling (près de 1400 euros). D’autres frais vétérinaires sont à venir, notamment pour la stérilisation, les bains médicamenteux, les soins dentaires, l’identification par puce, la vermifugation et les traitements contre les parasites externes.

Ne pouvant couvrir toutes ces dépenses, Gables Dogs and Cats Home a lancé un appel aux dons pour l’y aider.