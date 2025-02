Un ancien chien de refuge se fait de nouveaux amis au parc après une expérience traumatisante (vidéo)

Cactus a surmonté bien des épreuves au cours de son existence. Mike, son nouveau propriétaire, s’est fait la promesse de changer sa vie et de lui offrir tout ce qu’il n’avait pas pu avoir auparavant. Ainsi, chaque journée est une découverte pour l’animal, mais aussi un pas en avant qui l’éloigne de ses traumatismes antérieurs.

Mike Henry Brown est un propriétaire aimant et attentionné. Il veut montrer à son chien Cactus, sauvé du refuge, que la vie peut être merveilleuse. Il aide aussi l’animal à prendre confiance en lui et à effacer les mauvais souvenirs de son passé. À chaque nouveau pas, l’homme est là pour le soutenir.

Pendant une certaine période de sa vie, Cactus a dû se débrouiller seul dans le désert. Il n’avait personne sur qui compter et nulle part où aller. En suivant un chemin incertain, il n’aurait jamais pu imaginer que celui-ci le guiderait vers Mike, l’homme qui a changé son destin.

@cactustherescue / Instagram

Un réconfort au quotidien

Mike a adopté Cactus dans un refuge local et a compris qu’il aurait besoin de temps pour sortir de sa coquille. Il savait aussi qu’il avait besoin d’attention et de tendresse, alors il a tout fait pour qu’il n’en manque pas. Petit à petit, la boule de poils a appris à se relaxer en présence de son humain. Il est devenu son meilleur ami, son pilier et elle n’a rien à craindre quand il se trouve à ses côtés.

Dans une vidéo partagée sur Instagram et relayée par AOL, Mike et Cactus se trouvent au niveau d’un parc à chien. Le quadrupède n’est pas rassuré, car il a vécu une mauvaise expérience lors de sa dernière visite « Il a été acculé par tous les chiens », précisait son maître. Cependant, ce dernier sait à quel point le toutou aime s’amuser avec ses congénères, alors il a tout fait pour que la deuxième fois soit la bonne.

Il a d’abord rassuré l’animal, comme il sait si bien le faire, en lui disant qu’il n’avait rien à craindre. Puis, les 2 sont entrés dans le parc et Cactus n’était pas du tout confiant au départ. Son propriétaire est alors resté à côté de lui jusqu’à ce qu’il se sente suffisamment à l’aise pour courir avec ses nouveaux amis !

La boule de poils a surmonté son angoisse et la sortie au parc a été très agréable. Cactus continue de prendre l’aplomb grâce à la bienveillance et à l’attention que lui porte son maître.