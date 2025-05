Camilla, reine consort du Royaume-Uni, présente officiellement sa nouvelle chienne adoptée dans un refuge

Quelques mois après la disparition de sa chienne Beth, la reine Camilla accueille un nouveau compagnon à 4 pattes. Appelée Moley, cette jeune croisée Jack Russell Terrier vient d’être adoptée dans un refuge local, poursuivant ainsi l’engagement de longue date de la souveraine en faveur de la cause animale.

La famille royale britannique compte désormais un nouveau membre canin. Il s’agit de Moley, chienne récemment adoptée par la reine Camilla auprès d’un refuge, rapportait le Daily Mail le dimanche 18 mai. Cette adoption intervient 6 mois après le décès d’un des compagnons canins de l’épouse du roi Charles III.

Qualifiée d’« espiègle », Moley apparaît dans les bras de sa nouvelle maîtresse, tout sourire, sur une photo partagée hier sur la page Facebook dédiée à la famille royale. Jeune croisée Jack Russell Terrier, elle a été adoptée au refuge Battersea Dogs and Cats Home, tout comme l’avaient été Bluebell et Beth.

La disparition de cette dernière était survenue en novembre 2024. L’information avait été confirmée par le Palais de Buckingham dans un communiqué. « Un triste adieu à Beth, la compagne bien-aimée de la Reine, issue du Battersea Dogs and Cats Home et qui apportait tant de joie, que ce soit lors de promenades, en aidant aux tâches officielles ou couchée au coin du feu », pouvait-on alors y lire.

La reine Camilla l’avait adoptée en août 2011 alors qu’elle n’était encore qu’un chiot de 3 mois. Elle était tombée sous son charme en découvrant ses photos dans un mail envoyé par l’association de protection animale.



Battersea / Facebook

Soutien de longue date

La reine consort du Royaume-Uni a une affection particulière pour les Jack Russell Terriers. La mère de Moley serait en partie Jack Russell, tandis que la race du père n’est pas connue.

« Nous sommes heureux de confirmer que Battersea a récemment officialisé l’adoption d’une femelle croisée Jack Russell Terrier de 8 semaines, prénommée Moley, par notre marraine, Sa Majesté la Reine, indiquait Battersea Dogs and Cats Home. La Reine soutient depuis longtemps le travail de Battersea et a déjà adopté 2 chiens recueillis par notre association. »

Dans le post Facebook cité plus haut, on apprend par ailleurs que la Reine a prévu de visiter ce lundi un nouveau parc canin créé par l’association royale d’horticulture (Royal Horticultural Society) et la BBC Radio 2. Un espace inauguré à l’occasion du Chelsea Flower Show, un évènement consacré aux passionnés de botanique.