Star d'un Ehpad, cette chienne suscite constamment sourires et bonne humeur parmi les personnes âgées qu'elle accompagne (vidéo)

Elle s’appelle Sierra et vit dans un Ehpad ardéchois, où la mission de cette chienne à la douceur exceptionnelle consiste à répandre la joie et la bonne humeur parmi les résidents. Le personnel en bénéficie aussi d’ailleurs. Elle n’est là que depuis quelques semaines, mais son impact sur les séniors et les employés est déjà palpable.

Sierra est une magnifique femelle Golden Retriever de 4 ans. Depuis février 2025, elle réside à l’Ehpad Saint-Joseph, situé à Annonay (07).

Les pensionnaires sont ravis de l’avoir à leurs côtés, la couvrant de caresses et prenant plaisir à la promener. Elle leur apporte sa bonne humeur et son affection, tout en leur permettant de ressentir un certain apaisement.



Elle avait vu le jour dans un élevage basé près de Grenoble (38). Elle avait ensuite appartenu à des personnes âgées, mais ces dernières avaient récemment dû se séparer d’elle, car elles n’étaient plus en mesure de s’en occuper. Elles l’avaient ramenée chez son éleveuse, qui été séduite par l’idée de faire de Sierra la nouvelle coqueluche de l’Ehpad annonéen. « Elle trouvait le projet assez génial », explique en effet Amélie, animatrice dans cet établissement, dans un reportage du Dauphiné Libéré.

« Ça permet de réduire l’anxiété et d’aider à rassurer »

« On accueillie un chien parce que ça apporte beaucoup de bien-être aux résidents, poursuit la jeune femme. Ça permet de réduire l’anxiété et d’aider à rassurer ».

La chienne intervient principalement au CANTOU (Centres d'Activités Naturelles Tirées d'Occupations Utiles), qui est une « unité de vie protégée pour les résidents atteints de troubles cognitifs », précise Amélie.

Les membres du personnel et les résidents sont ravis de prendre soin d’elle et de passer du temps avec elle. « Tout le monde est tout le temps partant pour aller la promener », dit l’animatrice.



Chacune des apparitions de Sierra suscite sourires, émerveillements et compliments. Sa présence est bénéfique à bien des égards pour les pensionnaires, et elle-même semble heureuse de recevoir autant d’attention et d’amour.

