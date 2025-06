Endeuillée par le décès de son chien, elle hésitait à en adopter un autre, mais rentre avec 2 boules de poils après une discussion au refuge

La perte d’un animal de compagnie est une épreuve très douloureuse pour les propriétaires. Certains souffrent tant qu’ils font le choix de ne plus accueillir d’animaux dans leur vie pour ne plus avoir à revivre cela. C’était le cas de Rocia, dont le cœur était encore brisé après le décès de son chien. Toutefois, le hasard s’en est mêlé et a quelque peu bouleversé ses plans.