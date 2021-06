230 animaux retenus dans des conditions ignobles retrouvés dans une maison en Belgique

Photo d'illustration

Les bénévoles qui sont intervenus dans une maison surpeuplée d’animaux, dans la province belge de Flandre-Orientale, ont été véritablement choqués par ce qu’ils y ont découvert. Entassés par dizaines dans des cages ou des pièces sombres et insalubres, des chiens, chats, oiseaux, poules, canards, lapins et rongeurs malades, mal-nourris et infestés de parasites attendaient d’être secourus.

Plus de 230 animaux ont été évacués et saisis dans une habitation à Renaix, en région flamande, comme le rapportait RTL.be ce jeudi 24 juin.

Ce matin-là, plusieurs associations de protection animale se sont rendues sur les lieux, après les signalements reçus par les autorités de la part du voisinage. Les équipes de Vzw The Lucky Stars, Animaux en Péril, Help Animals, Bunny Tails et Rambi ont joint leurs efforts pour prendre les animaux négligés en charge. Les refuges Tabula Rasa et Silence Animal ont également participé à leur sauvetage en en accueillant un certain nombre.

« Un environnement chaotique »

Les bénévoles ont été horrifiés par les conditions dans lesquelles vivaient les 3 chiens, 11 chats, 62 poules, 3 canards, une quarantaine de lapins, 21 cochons d’Inde, 14 rats, 5 hamsters, mais aussi 59 oiseaux (53 perruches, 3 calopsittes et 3 inséparables).

Dans un communiqué, les intervenants décrivent « un environnement chaotique », caractérisé notamment par la « surpopulation de nombreuses espèces […] et la négligence des propriétaires à leur égard ».

Animaux en Péril

Les lapins étaient répartis entre le rez-de-chaussée, l’étage et une voiture, leurs propriétaires cherchant vainement à les dissimuler. Les plus grands de ces lagomorphes, des « Géants des Flandres ou Lapins Papillon », se morfondaient « dans de petites cages, sans aucune possibilité de courir ou de creuser la terre ».

Les poules étaient enfermées dans un abri extérieur sombre et totalement insalubre, au sol jonché de déjections. Dans les cages s’entassaient lapins, rats, cochons d’Inde et volatiles. Dans la maison, chiens et chats évoluaient au milieu d’autres animaux, dans des conditions d’hygiène déplorables.

Animaux en Péril

A lire aussi : Cet homme et son chiot ont trouvé une méthode de réveil unique qui va vous rendre envieux (vidéo)

Les propriétaires entendus par la police

Les animaux souffrent de parasitoses, infections et maladies diverses, favorisées par le manque de soin, la sous-alimentation et la saleté des lieux. L’une des poules avait d’ailleurs les yeux si gravement infectés qu’elle a dû être euthanasiée.

Tous les animaux sont examinés par des vétérinaires et ont été transférés dans les différents refuges des associations, où ils reçoivent soin et attention.

Les propriétaires doivent être entendus ce vendredi par la police.