Le "sourire" gigantesque et communicatif d'un chien alors qu'il est toiletté par son ami chat (vidéo)

Et si les animaux pouvaient vraiment sourire ? Quand on regarde Riley, un Staffordshire Bull Terrier, recevoir les tendres léchouilles de son ami chat Harley, difficile de ne pas y croire. Dans une vidéo devenue virale, leur complicité rayonne, rappelle la puissance des liens inter-espèces et nous touche droit au cœur.

Nous avons parfois tendance à faire preuve d’anthropomorphisme dans notre manière de percevoir nos animaux de compagnie et d’interpréter leurs expressions ou attitudes. Le fait que nous les considérons comme des membres à part entière de nos familles y est très certainement pour beaucoup. A titre d’exemple, nous nous plaisons à penser que nos chiens sourient lorsqu’ils sont heureux. S’ils ne le font pas vraiment, pas en adoptant des postures faciales comme les nôtres en tout cas, ils expriment leur joie en remuant la queue ou en émettant des vocalises notamment.

Quand on voit Riley dans la vidéo ci-dessous, on ne peut pas s’empêcher de se dire que ce magnifique Staffordshire Bull Terrier est en train de sourire.

La disposition de ses babines donne effectivement l’impression qu’on assiste à une risette canine. Sa queue remuante accentue cet effet et apporte la confirmation qu’il passe un excellent moment, et pour cause ; son ami chat, appelé Harley, lui lèche tendrement le visage pour le toiletter et lui exprimer son attachement.



Une complicité qui fait plaisir à voir

La vidéo a été mise en ligne le 18 mai 2025 sur le compte TikTok « @bluestaff_riley », où elle est devenue virale en totalisant 21,7 millions de vues, et est relayée par Newsweek. Elle montre à quel point le Staffie et le félin tuxedo sont complices.

On peut également les voir jouer ensemble dans le jardin dans cette autre vidéo, partagée le même jour :

Les liens qui unissent ces 2 adorables créatures sont clairement très forts. On ne peut que se dire que les membres de leur famille ont énormément de chance de pouvoir assister à de telles scènes au quotidien et de voir leur merveilleuse amitié se consolider de jour en jour.