Maltraitée pour avoir mangé de la pizza, cette chienne trouve du réconfort dans une soirée dégustation spécialement organisée pour elle par ses anges gardiens (vidéo)

Brixie n’a pas encore un an et comme tous les jeunes chiens, elle peut faire des petites bêtises. Dernièrement, elle a par exemple dévoré la pizza de son propriétaire, ce qui lui a valu d’être cruellement brutalisée. Secourue par une association de protection animale, la chienne est désormais en sécurité et elle a même eu la chance de participer à une soirée pizza spécialement organisée pour elle !

C’est un pays entier qui a récemment été choqué par une terrible vidéo mettant en scène un homme en train de battre brutalement son chien à l’arrière d’une voiture sur un parking de Memphis (Tennessee, États-Unis). La raison d’une telle violence ? Le toutou avait osé goûter sa pizza… Depuis, la jeune chienne nommée Brixleigh a été mise en sécurité et confiée à l’association Tails of Hope.

Une résilience impressionnante

Comme le précise ses sauveurs sur les réseaux sociaux, la boule de poils désormais connue sous le nom de Brixie a immédiatement été emmenée chez le vétérinaire pour des radiographies, des analyses de sang et un examen physique.

© Tails of Hope Dog Rescue / Facebook

Plusieurs fractures récentes et anciennes ont été détectées ainsi que des os de poulet dans son estomac. Les analyses sanguines de cette chienne âgée d’environ 8 mois ont également montré qu'elle était positive à des maladies transmises par les tiques (Ehrlichia et Anaplasma).

Après avoir reçu des soins et subi une double chirurgie, Brixie se remet doucement au refuge et fait preuve d’une belle résilience.

© Tails of Hope Dog Rescue / Facebook

« Elle a vécu une cruauté impensable, pourtant elle est toujours pleine d'amour. Sa queue n'a pas cessé de remuer et elle n'a pas cessé de faire des bisous. Elle est aussi douce que possible et elle rayonne de joie et d'amour. », a écrit l’équipe de Tails of Hope sur les réseaux sociaux.

© Tails of Hope Dog Rescue / Facebook

Une belle revanche !

Pour récompenser cette courageuse petite chienne, Tails of Hope a décidé d’organiser une soirée un peu spéciale en son honneur. L’équipe a en effet estimé qu’elle méritait bien une dégustation de son péché mignon : une pizza !

© Tails of Hope Dog Rescue / Facebook

Comme le rapporte Action News 5, Brixie a donc pu participer à une soirée pizza où elle a pu savourer son plat préféré spécialement fabriqué pour elle, pendant que ses amis humains dégustaient la leur. Quelle belle revanche après les abus de son ancien propriétaire !

Sponsorisée par plusieurs entreprises locales, la joyeuse fête était ouverte au public et elle a permis de recueillir des dons pour financer les frais chirurgicaux de Brixie.

Tandis qu’un mandat d'arrêt a été délivré pour cruauté animale aggravée contre son ancien bourreau, la jeune chienne voit aujourd’hui son avenir s’éclaircir. Ses anges gardiens lui ont promis : quand elle sera prête, ils lui trouveront le meilleur foyer possible pour toujours.