« Il a traversé le pont arc-en-ciel », l’annonce bouleversante du décès du Bouledogue Français de l’actrice Carrie Fisher

Connue pour son rôle de Princesse Leia dans la saga Star Wars, l’actrice Carrie Fisher, décédée en 2016, a partagé sa vie avec un chien qu’elle adorait : Gary. Ce dernier est décédé récemment et son dernier propriétaire lui a rendu un très bel hommage.

Gary, le Bouledogue Français de la star américaine, était un habitué des tapis rouges. Il n’était pas rare de le croiser lors de la promotion des films de sa maîtresse. En 2016, bouleversé par le décès de son humaine, il a été confié à l’assistant de Carrie Fisher, Corby Mc Coin. Ce dernier a veillé sur Gary jusqu’au bout, regrettant la perte d’un être cher, qui a marqué sa vie et laissé son empreinte dans le cœur de nombreuses personnes. People est revenu sur cet événement bouleversant et sur le rôle d’importance joué par Gary dans le parcours de sa maîtresse.

Carrie Fisher and Gary / People

« C’est le message le plus difficile que j’aie jamais eu à écrire »

Le décès de Gary a été annoncé le 30 janvier 2025 par le biais d’une publication Instagram sur le compte @garyfisher. Les mots utilisés par Corby Mc Coin transmettent tout un faisceau d’émotions : « Gary a traversé le pont arc-en-ciel pour être avec sa mère jeudi soir, ça a été 2 jours très durs sans lui. Il était un petit bébé à fourrure tellement incroyable pour moi, ses fans, ses amis, et la joie qu’il a apportée sera irremplaçable ».

« Gary et moi avons continué »

Après le décès de Carrie Fisher, en 2016, l’épreuve a été difficile à surmonter pour Gary tout comme pour Corby. Le duo a ensuite tout partagé durant 8 années.

L’ancien assistant a appelé les internautes et toutes les personnes ayant connu Gary à lui envoyer de l’amour prochainement car « son anniversaire céleste est dans 3 semaines et il aurait eu 13 ans ».

@garyfisher / Instagram

Les photos et les témoignages affluent déjà sur le compte Instagram, montrant à quel point le Bouledogue Français était apprécié.

« Elle est tombée amoureuse de lui »

Billie, la fille de Carrie Fisher a aussi témoigné en racontant l’histoire de Gary, qui était son chien à l’origine. S’étant lié avec sa mère, le chien s’est finalement installé chez elle, jusqu’à son hospitalisation. Billie rappelait que Gary a joué un rôle déterminant dans la vie de sa mère, qui souffrait de trouble bipolaire et avait besoin d’un soutien au quotidien.

@garyfisher / Instagram

De son vivant, Carrie Fisher avait d’ailleurs témoigné : « Gary est très dévoué envers moi et cela me calme ». Le petit bonhomme qui aura fait le bien autour de lui durant plus de 12 ans a rejoint sa maîtresse, mais toute sa tendresse demeure pour toujours.