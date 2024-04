Ces chiens héros aident des personnes souffrant de pathologies psychiatriques à "mieux gérer l’angoisse et l’anxiété"

Au Foyer de Vie Alain de Rougé, situé au centre médico-social Basile Moreau à Précigné (72), les résidents sont atteints de pathologies psychiatriques associées à des déficiences intellectuelles. Depuis plusieurs mois, ils peuvent suivre des séances de médiation animale hautement bénéfiques et dont les protagonistes sont 3 chiens spécialement formés.

Les canidés en question sont Ido, un croisé Labrador Retriever, ainsi que 2 Whippets répondant aux noms de Nina et Azzaro. Leur maîtresse est Mireille Chevalier et celle-ci participe à ces rendez-vous, que les résidents attendent impatiemment, aux côtés de l’éducateur canin Arnaud Moreau.



Ce dernier a d’ailleurs activement contribué au lancement de ce projet, précise Ingrid Robert, de l’équipe accompagnante et éducative. Elle et Mireille Chevalier avaient pu témoigner de la qualité du travail d’Arnaud Moreau pour lui avoir confié l’éducation de leurs chiens, et c’est donc tout naturellement qu’elles se sont associées à lui pour donner vie à cette initiative. Un projet qui est également né du souhait des résidents eux-mêmes.

Les différentes parties se sont réunies à plusieurs reprises, puis un accord a été signé entre le centre médico-social Basile Moreau et Jeducadom, l’entreprise d’Arnaud Moreau basée à La Flèche.

Certaines séances sont d’ailleurs organisées dans les locaux de Jeducadom, tandis que d’autres ont lieu à l’extérieur, sur des sites naturels. Le succès est tel que d’autres résidents ont demandé à y prendre part. 2 groupes ont ainsi été mis en place pour répondre à cette demande. L’un d’eux, en intérieur (au centre médico-social), permet aux personnes à mobilité réduite d’y participer.

Les chiens vecteurs d’apaisement et de socialisation

Durant ces séances, les résidents réalisent notamment des parcours d’agility avec les chiens. La seule présence des canidés leur procure un grand apaisement. « Cela leur permet de mieux gérer l’angoisse et l’anxiété », explique Ingrid Robert aux Nouvelles de Sablé.

A l’extérieur, les promenades canines sont autant d’occasions pour les patients d’apprendre à tenir les chiens en laisse, surtout lorsqu’ils rencontrent d’autres toutous en balade, et « à se positionner correctement ».

D’autre part, ce projet de médiation animale concourt à consolider la socialisation des résidents.