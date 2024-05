Les bénévoles soignent le coeur chienne abandonnée à un poteau devant leur refuge et l'aident à repartir de la bonne patte

A 5 mois, Minerva s’est brusquement retrouvée sans sa famille, attachée dehors dans un endroit qu’elle ne connaissait pas et attendant désespérément l’hypothétique retour de ses humains. La jeune chienne a été prise en charge par l’équipe du refuge qui l’a découverte et peut aujourd’hui profiter pleinement de la vie.

La découverte de chiens abandonnés devant des refuges est, hélas, monnaie courante. C’est ce qui s’est produit récemment à Philadelphie, en Pennsylvanie (Etats-Unis). Des membres du personnel du refuge de la Pennsylvania SPCA ont trouvé le matin du 8 mai 2024 une jeune chienne attachée à un poteau et accompagnée d’un message inscrit sur un petit morceau de papier, rapportait People.

La note précisait qu’elle n’avait pas encore de nom, qu’elle est née le 15 décembre 2023 et qu’elle est un « bon chiot ». On y apprend également que la chienne est une croisée Cane Corso, Pitbull et Bullmastiff et que sa famille n’était plus en mesure de la garder en raison de difficultés financières.



Pennsylvania SPCA / Facebook

L’équipe de la Pennsylvania SPCA l’a évidemment tout de suite recueillie et a commencé par la faire examiner par un vétérinaire. Hormis un écoulement oculaire « qui donnait l’impression qu’elle pleurait », elle était en assez bonne santé, d’après un post partagé par l’association sur sa page Facebook. « Nous avons littéralement dû essuyer ses larmes », indiquait l’organisation dans une publication ultérieure.

« Nous avions le cœur brisé pour elle. Elle était tellement terrifiée », poursuit l’auteur du post. C’est surtout sur le plan psychologique et émotionnel que la chienne, qui a été appelée Minerva par ses bienfaiteurs, était affectée. Nerveuse, renfermée, la queue basse, « elle refusait de marcher en sortant de son box et devait être portée », explique Gillian Kocher, directrice des relations publiques et du marketing chez la Pennsylvania SPCA.

« Minerva a été adoptée ! »

Malgré tout, Minerva a fini par trouver le courage de s’approcher de ses sauveurs en remuant la queue timidement, en quête d’affection.

La chienne a été proposée à l’adoption et n’a pas eu à attendre longtemps de rejoindre une famille aimante. « Nous terminons la journée avec la meilleure des nouvelles : Minerva a été adoptée ! », annonçait, en effet, l’association pennsylvanienne sur Facebook le 10 mai.

A lire aussi : L'émotion d'un policier effectuant le dernier appel radio pour son chien sur le point de prendre sa retraite après 9 années de service (vidéo)