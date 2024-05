Le personnel d’un refuge s’active pour redonner le moral à une chienne abandonnée

L’arrivée au refuge peut être un épisode particulièrement traumatisant pour les animaux, d’autant plus s’ils ont vécu une tout autre vie auparavant. Grady a perdu tous ses repères du jour au lendemain et n’a pas supporté sa nouvelle vie au chenil. En voyant sa détresse, le personnel s’est plié en 4 pour pouvoir la rendre heureuse à nouveau.

La vie de Grady a été ponctuée d’obstacles. Il est difficile de connaître son passé, mais ses sauveteurs, membres de la RSPCA de Louisiane (États-Unis), savent qu’il n’a pas été rose. Délaissée, puis abandonnée, la chienne est entrée en dépression, comme si l’espoir l’avait quittée. Mais ses bienfaiteurs étaient bien déterminés à l'aider.

Grady était sur ses gardes quand elle est arrivée au chenil. Elle n’avait jamais connu d’environnement similaire et ce changement brutal de vie la perturbait beaucoup. Rapidement, le personnel a décelé un grand besoin d’affection chez elle. Il a donc décidé de travailler sur cet aspect, comme l’a mentionné One Green Planet, pour préserver la santé mentale du canidé et le réhabiliter.

Un besoin d’évasion

Effectivement, Grady avait le moral à zéro : « Grady est déprimé dans son chenil depuis son arrivée au refuge » témoignait un porte-parole sur Instagram. La chienne « douce » et « cool » qu’elle était réellement avait doucement laissé place à une boule de poils léthargique, lassée de se battre.

Toutefois, Grady retrouvait sa belle personnalité dès qu’elle posait les pattes en dehors du chenil : « À chaque fois que nous la sortons du refuge pour lui donner un bol d'air frais, Grady s’illumine ». L’idéal était bien-sûr qu’elle trouve sa maison définitive pour ne plus jamais avoir à retourner dans cet endroit, mais les adoptants n’étaient pas intéressés par son profil malgré ses progrès considérables.

Une initiative concluante

Le personnel de l’association est persuadé qu’elle finira par trouver sa perle rare. En attendant, il a décidé de l’emmener en balade le plus souvent possible pour la voir heureuse. Récemment, elle est allée dans un parc local avec un autre canidé pour profiter d’une journée riche en amusement.

Un jour viendra où ces agréables moments ne seront plus qu’éphémères, mais feront partie intégrante de son quotidien.

