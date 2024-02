L'acteur Kevin Costner est "déjà amoureux" de son adorable chiot qu'il présente à ses fans tout aussi conquis

C’est un Kevin Costner totalement sous le charme et ne cachant pas sa fierté qui a récemment présenté le nouveau membre de sa famille à son vaste fan club sur Instagram. Il s’agit d’un chiot au pelage blanc et au regard plein de vie et de douceur. Le petit canidé rencontre déjà un succès fous auprès des admirateurs de son célèbre propriétaire.