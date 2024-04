Une chienne négligée retrouve sa beauté naturelle après un toilettage extrême et vit un autre bouleversement

Des années de négligence avaient fait de Pixie une chienne terriblement endolorie et totalement privée d’affection. Prise en charge par une association et toilettée, elle a enfin pu rompre avec le désespoir.

Un amas de poils sales et emmêlés… C’est ce qu’on voyait en premier chez une chienne ayant longtemps souffert de négligence avant de renouer avec l’espoir à la faveur d’un travail acharné réalisé par les bénévoles, toiletteurs et vétérinaires. L’histoire de Pixie, rapportée par Detroit Free Press le jeudi 4 avril, a connu une fin heureuse comme on les aime.

« Pixie était l'un des pires cas de fourrure ayant trop poussé et emmêlée que nous ayons vu depuis un certain temps », indiquait le Wyandotte Animal Shelter, refuge du Michigan (Etats-Unis), sur sa page Facebook le mercredi 3 avril.

Cette chienne venait d’y être amenée par son ancien propriétaire, qui avait reconnu son incapacité à prendre soin d’elle. Il se disait « embarrassé » par la situation et « de plus en plus réticent » à l’emmener chez le toiletteur à mesure que son état s’aggravait. Il avait donc finalement pris la décision de se séparer de Pixie pour qu’elle ait « la vie qu’elle méritait ».

Pesant à peine 2 kilogrammes, Pixie paraissait bien plus imposante en raison de l’important volume du pelage qui l’accablait et lui causait assurément douleurs et inconfort.

La petite chienne en a toutefois été rapidement soulagée grâce à Downriver Grooming Co., un salon de toilettage local dont le personnel a immédiatement répondu à l’appel à l’aide de l’association. Une fois toilettée, Pixie était totalement métamorphosée et se sentait beaucoup mieux.



Wyandotte Animal Shelter / Facebook

Fort heureusement, l’examen vétérinaire n’a pas révélé de problème de santé majeur tel que ceux que l’on rencontre habituellement chez les chiens au poil négligé ; lésions liée au dépôt d’urine, plaies… Elle a simplement dû être traitée pour une infection urinaire modérée. Radiographies et analyses de sang ont renvoyé des résultats rassurants.

Pixie était désormais prête à tourner définitivement cette triste page de sa vie et en ouvrir une nouvelle, bien plus joyeuse. Elle n’a pas eu à attendre longtemps de le faire.

« Pixie est fière de sa nouvelle famille »

Quelques heures plus tard, le Wyandotte Animal Shelter a, en effet, annoncé sur sa page Facebook lui avoir trouvé un foyer d’accueil. Ce dernier compte 3 adorables enfants et un autre chien, adopté en refuge après avoir été victime de maltraitance.

« La petite Pixie est fière de sa nouvelle famille ! », peut-on lire sur cette publication. Auprès d’elle, la chienne réapprendra à faire pleinement confiance aux humains et à apprécier leur affection, elle qui ne pouvait pas supporter les caresses tant sa fourrure lui faisait mal. « Elle fait déjà des progrès à mesure qu’elle réalise que la douleur n'est plus là », se réjouit l’auteur du post. « Cette charmante famille […] est prête à donner à Pixie tout ce dont elle a besoin ».

Wyandotte Animal Shelter / Facebook

Le couple s’emploie donc désormais à préparer la petite rescapée à la prochaine grande étape de sa nouvelle vie qu’est l’adoption par d’autres personnes. Ou alors, peut-être assistera-t-on à un nouveau cas d’« échec de famille d’accueil », qui sait ?