2 policiers sont mis à l'honneur pour avoir créé la première maison de retraite pour chiens policiers en France

Le 10 janvier dernier, la MGP (mutuelle des forces de sécurité) récompensait d’une Médaille de l’Engagement des policiers marseillais pour leurs actions remarquables. Parmi ces agents décorés, Stéphane et Cédric, à l’origine de la création de la première maison de retraite pour chiens policiers de France.

Lors de sa nouvelle édition des Médailles de l’Engagement, la MGP a valorisé « tous les policiers qui réalisent des actes de bravoure ou de solidarité ». Il y a quelques jours, à Paris, plusieurs initiatives marseillaises ont donc été mises à l’honneur, et parmi elles, il y avait celle de Stéphane et Cédric : 2 policiers dévoués qui ont fondé une maison de retraite pour chiens policiers.

« Un toit pour Erros »

« En France, aucun texte ne régit la retraite des animaux. Quand cela est possible, on les récupère ou on les place, mais ça n’est pas toujours le cas » explique Cédric, conducteur cynotechnicien à la brigade cynotechnique départementale de Marseille. Alors quand il a fallu reloger Erros, chien policier « à caractère difficile », Stéphane a eu l’idée de créer une maison de retraite spécialisée.

C’est ainsi que le projet « Un toit pour Erros » a vu le jour. Il a pu être financé grâce à une cagnotte en ligne. Depuis, un chenil composé de 5 box (dont un médicalisé) se trouve sur un terrain adjacent à la brigade canine. C’est une première en France, et les 2 policiers espèrent inspirer d’autres unités à en faire de même dans l’Hexagone.

Cédric et Stéphane ont été très touchés de la reconnaissance de la MGP lors de la cérémonie des Médailles de l’Engagement. « Cette récompense concrétise l’action menée pour les chiens policiers » déclarait le premier, et fut « l’occasion de porter un éclairage différent sur ce que nous apportons au quotidien » rappelle le second.

A lire aussi : Les vétérinaires ne lui donnaient plus longtemps à vivre, mais ce chien a déjoué leurs pronostics et excelle en agility

Ce dispositif au grand cœur est une manière de remercier les chiens policiers pour leur dévouement sans faille tout au long de leur carrière. « Tout ce qu’ils ont donné à leur pays, ce qu’ils nous ont apporté, on essaie de leur redonner ».