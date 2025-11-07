« Un chiot tout petit dans un corps de géant », ce gentil chien autrefois maltraité cherche aujourd’hui l’amour d’un foyer pour toujours (vidéo)

Il a connu la peur, la maltraitance et l’abandon, mais jamais Petitpois n’a cessé d’espérer. Depuis son refuge de Roumanie, ce grand chien au cœur de chiot rêve simplement d’un foyer où il pourra poser ses pattes et recevoir un peu d’amour. Soutenu par Happy Together, une association qui tend la main aux chiens roumains oubliés, Petitpois attend désormais qu’une famille lui offre enfin une nouvelle vie en France ou en Belgique.

La résilience dont font preuve certains animaux force l’admiration, et Petitpois en est l’un des plus touchants exemples. Malgré la cruauté qu’il a subie, ce jeune chien croisé de presque 3 ans a gardé toute sa gentillesse et sa joie de vivre. Aujourd’hui, il ne rêve plus que d’une chose : trouver enfin un foyer aimant où il pourra s’épanouir en paix.

Petitpois Âge : 2 ans et 8 mois Localisation : Roumanie Association : Happy Together Aimer Agir Adopter Rencontrer Petitpois

De la maltraitance à la sécurité

Derrière ses grands yeux remplis de douceur, Petitpois porte les cicatrices d’un passé douloureux. Abandonné dans un refuge de Roumanie aux côtés de son compagnon Peanuts et battu par son ancien propriétaire, il a connu la peur et la méfiance. Dès que son ancien bourreau approchait de lui, le pauvre loulou ne pouvait s’empêcher de trembler et de se cacher, terrorisé par le souvenir de ses mauvais traitements.

© Happy Together

Enfin en sécurité sous la protection de l’association Happy Together créée en 2021 pour venir en aide aux chiens roumains, le toutou rêve désormais d’un nouveau départ dans la vie au sein d’une famille aimante.

Un grand cœur prêt pour une nouvelle vie

Aujourd’hui, Petitpois réapprend peu à peu à faire confiance et déborde de joie de vivre. Derrière sa grande taille et ses trente kilos, cette adorable boule de poils cache en effet une âme de chiot.

© Happy Together

Comme le disent avec tendresse les bénévoles de l’association sur Animaux.fr, ce « grand nigaud tête en l'air » est « un chiot tout petit dans un corps de géant ». Il adore jouer, courir après les papillons et distribuer de l’amour à tout le monde. En somme, « son nom lui va comme un gant ».

Gentil, sociable et plein d’énergie, ce grand chien au passé difficile est prêt à écrire un nouveau chapitre de sa vie après de longs mois passés au refuge. Dans sa nouvelle famille, il aura néanmoins besoin d’éducation, de repères et surtout de beaucoup de patience et d’amour pour s’épanouir.

A lire aussi : Il entend sa chienne aboyer et découvre un bébé koala accroché à son dos

© Happy Together

Petitpois est pucé, vacciné et stérilisé et il n’attend plus qu’un foyer aimant, en France ou en Belgique, pour enfin connaître la vie douce et heureuse qu’il mérite. Ce loulou au cœur immense mérite-t-il de passer sa vie au refuge ? Qui lui ouvrira les portes de son cœur ?

Retrouvez toutes les informations (compatibilités, besoins spécifiques, tarif…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Happy Together sur l’annonce Animaux.fr de Petitpois.