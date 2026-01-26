  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. Jamais avare en câlins, cette chienne débordante d'affection et en quête d'un nouveau départ est "prête à faire sourire quelqu'un"

Jamais avare en câlins, cette chienne débordante d'affection et en quête d'un nouveau départ est "prête à faire sourire quelqu'un"


dans la catégorie Emotion

Dans une structure d’accueil du Nevada, une chienne captive tous ceux qu’elle rencontre grâce à son affection sans limite. Zar transforme chaque rencontre en une véritable séance de câlins, espérant bientôt trouver une famille avec laquelle elle pourrait partager toute cette tendresse.

Illustration : "Jamais avare en câlins, cette chienne débordante d'affection et en quête d'un nouveau départ est
© The Animal Foundation

On l’appelle “la chienne câline du refuge”. Les étreintes de Zar sont, en effet, devenues légendaires et font partie intégrante de sa personnalité. Tout le monde à The Animal Foundation, une association de protection animale basée à Las Vegas dans le Nevada (Etats-Unis), connaît cette pensionnaire au grand cœur et cette manière qu’elle a de se blottir contre tous ceux qu’elle rencontre.

Illustration de l'article : Jamais avare en câlins, cette chienne débordante d'affection et en quête d'un nouveau départ est "prête à faire sourire quelqu'un"
The Animal Foundation

Croisée Pitbull de 5 ans, Zar a fait tomber les membres du personnel du refuge sous son charme dès son arrivée. “Toute sa personnalité tourne autour des câlins, confie Kelsey Pizzi, bénévole à The Animal Foundation, à The Dodo. Tout ce qu’elle veut, du matin au soir, ce sont des câlins. Elle se blottit contre n’importe qui et reste ainsi autant qu’on la laisse.”

Illustration de l'article : Jamais avare en câlins, cette chienne débordante d'affection et en quête d'un nouveau départ est "prête à faire sourire quelqu'un"
The Animal Foundation

“Il est impossible de ne pas fondre”

A côté de ces embrassades qui sont sa véritable marque de fabrique, elle adore les promenades, les friandises et les séances de jeu avec ses congénères. Sociable à souhait, elle apprécie, en effet, la compagnie de ses semblables tout autant que celle des humains.

Elle vous regarde comme si vous étiez tout son univers, et honnêtement, il est impossible de ne pas fondre”, peut-on lire au sujet de Zar sur le site de The Animal Foundation.

Illustration de l'article : Jamais avare en câlins, cette chienne débordante d'affection et en quête d'un nouveau départ est "prête à faire sourire quelqu'un"
The Animal Foundation

Elle est amicale, curieuse et toujours prête à faire sourire quelqu’un, poursuit Kelsey Pizzi. Qu’elle fasse la sieste dans un coin douillet, se promène ou vous tienne simplement compagnie, elle fait de son mieux pour être une amie fidèle et affectueuse.”

L’attente d’un nouveau départ se poursuit

Ceux qui connaissent cette chienne ne tarissent donc pas d’éloges sur elle, mais ceci ne l’empêche malheureusement pas de voir son séjour au refuge se prolonger. Elle a plus que jamais besoin d’avoir une maison chaleureuse et une famille aimante. Malgré son caractère amical et sa grande tendresse, elle n’a pas encore eu cette chance.

Illustration de l'article : Jamais avare en câlins, cette chienne débordante d'affection et en quête d'un nouveau départ est "prête à faire sourire quelqu'un"
The Animal Foundation

Kelsey Pizzi et ses collègues continuent de parler d’elle sur les réseaux sociaux dans l’espoir d’exaucer son rêve d’adoption.

A lire aussi : Ce chien sénior retrouve son âme de chiot dès qu'on l'appelle par son véritable nom (vidéo)

Illustration de l'article : Jamais avare en câlins, cette chienne débordante d'affection et en quête d'un nouveau départ est "prête à faire sourire quelqu'un"
The Animal Foundation

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Les irrésistibles chamailleries de ces 2 Dobermanns sur la banquette arrière rappellent celles d’enfants pendant un trajet en voiture (vidéo) Emotion

Les irrésistibles chamailleries de ces 2 Dobermanns sur la banquette arrière rappellent celles d’enfants pendant un trajet en voiture (vidéo)

2 Dobermanns au caractère bien trempé ont récemment offert une scène aussi cocasse qu’inattendue lors d’une virée en...

10:56 | Par K. Ayari