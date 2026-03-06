« Son enfant est resté à la maison, malade », un gentil Terre-Neuve fait de son mieux pour réconforter sa petite maîtresse souffrante (vidéo)

On parle souvent de la fidélité des chiens, mais certaines images valent mieux que tous les discours. Sur Instagram, une vidéo touchante montre Chewy, un Terre-Neuve au cœur aussi grand que sa carrure, rester aux côtés de sa petite maîtresse souffrante. Une scène bouleversante qui rappelle combien l’amour et la loyauté de nos poilus sont sincères.

Quand on est malade, on a surtout besoin de douceur. Un peu de repos, une couverture bien chaude et parfois, une présence apaisante. C’est dans ces moments-là que nos compagnons à 4 pattes prouvent souvent leur attachement. Dans une touchante vidéo partagée sur Instagram et reprise par DogTime, Chewy, un imposant Terre-Neuve, montre par exemple à quel point l’amour d’un chien peut être infiniment réconfortant.

La plus réconfortante des présences

Au début de cette vidéo, un texte explique simplement la situation : « Son enfant est resté à la maison, malade. » On découvre ensuite Chewy qui veille avec tendresse sur sa jeune maîtresse qui ne se sent pas bien. Le gentil géant apparaît alors calme et presque inquiet, comme s’il pressentait que quelque chose n’allait pas.

© @chewythenewfoundland / Instagram

Il ne s’éloigne pas d’elle un seul instant, restant couché tout près pendant qu’elle se repose. Quand la fillette passe tendrement ses bras autour de son cou, elle semble trouver dans son épais pelage beaucoup de réconfort.

« Il a refusé de la quitter », précise la vidéo. Lorsqu’on demande à Chewy s’il veut rester toute la journée aux côtés de la petite, sa réponse est d’ailleurs parfaitement claire : il compte bien veiller sur elle aussi longtemps que nécessaire.

© @chewythenewfoundland / Instagram

Cette loyauté à toute épreuve a ému de nombreux internautes qui ont largement validé en masse la légende accompagnant la publication : « Nous ne méritons pas les chiens». Tout est dit !

Un véritable « chien nounou »

Les Terre-Neuve, comme Chewy, sont réputés pour leur douceur et leur instinct protecteur. Originaires du Canada, ils travaillaient autrefois aux côtés des pêcheurs et sont connus pour leur force, mais aussi pour leur tempérament calme et attentif. Surnommés « chiens nounous », ils font preuve d’une grande patience avec les enfants et veillent naturellement sur eux.

A lire aussi : "Dites-lui que je l'aime", devenue sans-abri elle confie sa chienne à une association et lui écrit tous les jours pour entretenir l'espoir

© @chewythenewfoundland / Instagram

Malgré leur taille impressionnante, ce sont des compagnons familiaux tendres et loyaux. Le comportement de Chewy, resté auprès de sa petite maîtresse malade, illustre parfaitement cette sensibilité et ce dévouement propres à la race. Peut-être le meilleur des remèdes quand on ne se sent pas au mieux de sa forme !