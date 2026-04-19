Un Westie risquant l’euthanasie est adopté par un couple et fait preuve d'un attachement intense et très rapide avec eux (vidéo)

Sauvée d’un refuge de Caroline du Sud, où elle risquait l’euthanasie, par l’association Lucky Dog Animal Rescue, Marlie une chienne de race West Highland White Terrier d’un an, a été adoptée par un couple de Virgine. 2 semaines après son adoption, elle mène une nouvelle vie remplie de douceur et d’amour.

C’est grâce à une vidéo partagée par le couple sur son compte Instagram, que les internautes ont pu découvrir, le 31 mars dernier, les émouvantes images de Marlie, une chienne au pelage blanc, blottie dans les bras de sa nouvelle maman humaine. Celle-ci, prénommée Cam, et son mari Alan, résidant en Virginie, ont adopté la femelle, très probablement de race West Highland White Terrier. Et en découvrant la façon dont Marlie paraît à l’aise, on est loin d’imaginer que, 15 jours plus tôt, elle risquait le pire.

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« Quand nous avons vu un Westie arriver au refuge, nous avons su que nous devions l’adopter »

En effet, au sein du refuge de Caroline du Sud où elle se trouvait, elle risquait l’euthanasie, comme bon nombre de chiens qui y sont recueillis. Sauvée par l’association Lucky Dog Animal Rescue, elle avait été placée à l’adoption lorsque Cam et son mari l’ont repérée. Désirant adopter un chien depuis des années, ils consultaient souvent les annonces présentes sur le site de l’association, sans jamais trouver leur bonheur. Jusqu’au jour où Marlie est apparue. Cam confiait au média Newsweek : « Mon mari a quitté l’Écosse pour s’installer ici, alors quand nous avons vu un Westie arriver au refuge, nous avons su que nous devions l’adopter ».

Une chienne velcro

Au moment de son adoption, le passé de Marlie était presque inconnu. Lorsqu’elle a été transportée de Caroline du Sud, où se situe l’un des sièges de Lucky Dog, à Alexandria, en Virginie, pour rejoindre sa nouvelle famille, Marlie souffrait de problèmes de peau et était presque entièrement rasée, signe qu’elle avait été négligée par le passé. Adoptée aussitôt par le couple, elle n’a fait aucun passage en famille d’accueil, si bien que sa personnalité leur était inconnue. Pourtant, cela n’a pas empêché Cam et Alan d’avoir un coup de cœur pour cette chienne qu’ils décrivent comme une « chienne velcro », tant elle est affectueuse et amicale.

Grâce au compte Instagram qu’elle a créé pour Marlie, Cam a promis de continuer à partager des mises à jour de sa vie dans sa nouvelle maison et de mettre en lumière la formidable association, Lucky Dog Animal Rescue, qui a permis de les réunir.

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« Elle est confiante et affectueuse »

La séquence du 31 mars, diffusée par le couple a beaucoup attendri les internautes, qui ont été plus de 78K à la visionner et plus de 5,5K à appuyer sur la mention « j’aime ». La légende accompagnant les images, elle-même, a de quoi émouvoir : « Comment ça, elle risquait d'être euthanasiée dans un refuge il y a deux semaines ? ». Loin de ce danger, Marlie profite désormais de sa nouvelle vie aux côtés de ses parents humains : « On ne dirait jamais qu’elle a connu une vie de négligence, tant elle est confiante et affectueuse », déclarait Cam.

marlie.the.westie / Instagram

L’info Woopets : quel est le caractère du Westie ?

Le Westie, aussi appelé Terrier blanc des Highlands de l'Ouest, est un chien jovial, vif et malicieux qui n’hésite pas à montrer à son maître à quel point il est attaché à lui. S’il n’apprécie pas forcément ses congénères canins, il adore, en revanche, la compagnie de ses propriétaires et aime par-dessus tout être entouré.