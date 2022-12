Un bel hommage rendu à Gill, chien policier chevronné, emporté par la maladie

Le plus ancien membre canin de la police de Dunedin, en Nouvelle-Zélande, est décédé à l’âge de 10 ans. Gill était très apprécié et respecté par ses collègues humains, qu’il a épaulés durant une longue et belle carrière, rapportait le site de la police néo-zélandaise dans l’hommage qu’elle lui a rendu.

Le Berger Allemand était atteint d’un cancer. Sa disparition est survenue le dimanche 4 décembre.



Southern District Police / Facebook

Gill est né le 14 mai 2012 au centre d’instruction cynophile de la police à Trentham. Il était devenu opérationnel en septembre 2013 aux côtés de son maître-chien, l’officier Tim Roy. Il avait vécu auprès de ce dernier depuis ses 8 mois. Le chien avait effectué la quasi-totalité de sa carrière en sa compagnie, hormis la période où le quadrupède avait été affecté à une unité « AOS » (Armed Offenders Squad), dédiée aux interventions à haut risque.

« Incroyable jusqu’à la fin »

L’animal excellait aussi bien dans le pistage que dans les missions d’interpellation. « Gill était tout ce que j'aurais pu demander et plus encore en tant que maître-chien. Il était grand, fort, intrépide, super motivé, aimait travailler et était connu pour son hurlement excité et assourdissant lorsqu'il était déployé », raconte Tim Roy.

Southern District Police / Facebook

En dehors des patrouilles et des interventions, Gill était un chien joueur et joyeux, très attaché à son maître. « Il aura été incroyable jusqu’à la fin », ajoute ce dernier.

A présent, Tim Roy travaille avec un autre chien policier, appelé Leo et âgé de 3 ans.

« Repose en paix Gill. Merci pour ton service », conclut le communiqué de la police néo-zélandaise saluant la mémoire du valeureux canidé.