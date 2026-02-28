« Sa personne préférée est rentrée », un Husky pleure de joie à l’arrivée du bus scolaire qui ramène sa petite maîtresse (vidéo)

Pour Ghost, un énergique Husky, il y a un moment qu’il attend chaque jour avec impatience : le retour de sa jeune maîtresse de l’école. Dès que le bus apparaît au loin, il ne peut plus contenir sa joie : il hurle, il pleure, il trépigne d’impatience. Une scène attendrissante qui montre combien il est attaché à sa petite humaine.

Les liens entre un enfant et son chien sont souvent très forts. L'histoire de Ghost, un Husky au cœur débordant d’amour, en est une bonne illustration. Chaque jour, il attend avec impatience le retour de sa petite maîtresse à l’arrêt du bus scolaire et dès qu’il entend le bruit du véhicule, il ne peut plus contenir sa joie à l’idée de retrouver son humaine préférée.

Une attente fébrile

Une vidéo TikTok relayée par Parade Pets a immortalisé cette touchante scène. On y découvre Ghost faire les 100 pas à l’arrêt de bus, tremblant d’excitation en attendant le retour de sa jeune maîtresse. Dès qu’il entend le sifflement des freins, il hurle, pleure et tourne sur lui-même d’excitation comme s’il avait attendu ce moment toute la journée avec impatience.

© @house_ofhusky / TikTok

Lorsque les portes du bus s’ouvrent enfin, il explose de joie : sa queue frétille, il pousse des cris enthousiastes, court dans tous les sens et saute sur la fillette pour lui dire bonjour.

Un commentaire sous la publication résume parfaitement la situation : « Il annonce au monde entier que sa personne préférée est rentrée ! ». On ne pourrait pas mieux dire : une véritable vague d’émotions matérialisée par les vocalises d’un Husky !

Des pleurs traduisant une joie intense

Absolument touchante, cette scène montre à quel point un chien peut se lier profondément à un enfant. Beaucoup de nos amis à 4 pattes créent en effet de vrais liens avec « leurs » enfants, et de petites routines simples, comme les accueillir chaque après-midi à la même heure au retour de l'école, renforcent encore cette complicité.

© @house_ofhusky / TikTok

Pour Ghost, ses « pleurs de bébé » ne sont pas de la tristesse, mais l’expression d’un attachement sincère. Chaque retour à la maison devient une petite fête. Ses hurlements enthousiastes, qui peuvent surprendre certains, révèlent en réalité un cœur rempli d’amour : ce bus jaune ne ramène pas juste des enfants, il ramène SON enfant, et pour lui, ça vaut bien la peine d’annoncer la nouvelle à tout le quartier !