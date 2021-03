2 chiots malades et handicapés retrouvés dans un fossé. Un appel est lancé pour retrouver les propriétaires !

Une association iséroise a lancé un appel à témoins pour tenter d’identifier les personnes ayant abandonné, il y a une quinzaine de jours, 2 chiots malades et handicapés dans un fossé. Elle a également ouvert une cagnotte destinée à financer leurs soins.

Rox et Roucky avaient été découverts le 15 février dans un fossé par des promeneurs, au lieu-dit La Charina à Assieu (38). Les 2 chiots, issus d’une même portée, avaient été abandonnés par leurs maîtres, rapporte France 3 Auverge-Rhône-Alpes.

Affamés et négligés, ces jeunes chiens de 6 mois cumulent les handicaps et malformations. Ils sont « sourds et l’un est aussi aveugle », indique en effet Raphaële Guidet, co-gérante de l’association Mi-chien Mi-loup qui les a recueillis. Les canidés sont également atteints de dysplasie et leur dentition est « dans un état catastrophique à cause de carences alimentaires », poursuit-elle.

Des anomalies très probablement favorisés par le fait qu’ils soient issus d’un croisement « contre nature », Cane Corso et Basset Hound en l’occurrence.

La responsable du refuge basé à Sassenage dit ne pas savoir si leurs articulations malformées « pourront supporter leurs poids » lorsqu’ils atteindront l’âge adulte.

Une cagnotte pour les soins de Rox et Roucky

Ils devront recevoir d’importants soins et être opérés, après une batterie d’examens, d’analyses et de radios. Des actes coûteux, d’où la cagnotte créée par Mi-chien Mi-loup sur la plateforme Leetchi. A ce jour, près de 700 euros ont ainsi été récoltés sur les 1300 demandés. Rox et Roucky se remettent doucement de leur mésaventure auprès de leurs familles d’accueil respectives.

L’association tente d’identifier et retrouver leurs propriétaires pour qu’ils soient mis « face à leurs responsabilités ». Elle a l’intention de porter plainte contre eux pour abandon, et a lancé un appel à témoins dans ce sens.

Enfin, Raphaële Guidet a remercié les promeneurs grâce auxquels les chiots ont pu être secourus.