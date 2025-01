Elle adopte un chien qui risquait l'euthanasie et l'emmène en tour du monde pour qu'il "ne se sente plus jamais seul"

Un Chihuahua autrefois condamné a vu sa vie changer du tout au tout grâce à une personne qui est tombée sous son charme et a cru en lui dès le départ pour lui offrir l’existence heureuse qu’il mérite.

Le chien en question répond au nom de Jonathan. Il s’était retrouvé dans un refuge pratiquant l’euthanasie. Autant dire que ses jours étaient comptés, comme de nombreux autres congénères.

Fort heureusement, il a échappé à son triste destin grâce à la femme qui est devenue sa meilleure amie pour toujours. En l’adoptant, elle ne lui a pas seulement sauvé la vie ; elle a complètement transformé son existence.



jonathanwarrenofficial / Instagram

Sa propriétaire habite New York. Le duo ne passe cependant pas toute l’année dans la Grosse Pomme. Passionnée de voyages, la maîtresse de Jonathan a, en effet, pris l’habitude de l’emmener à chacune de ses aventures à travers la planète, rapporte PetHelpful.

Tous 2 se sont ainsi lancés dans un impressionnant tour du monde. Le chien miraculé a ainsi pu visiter une large variété de villes. Aux Etats-Unis, il s’est rendu à Boston (Massachussetts), Austin (Texas), Miami (Floride) ou encore San Francisco et Los Angeles (Californie). Au-delà des frontières américaines, le binôme est allé à Côme, Rome, Milan et Venise en Italie, Paris, Monaco et Cannes en France, Mexico, Dubrovnik en Croatie, Helsinki en Finlande, Oslo en Norvège… Et la liste est encore très longue.



jonathanwarrenofficial / Instagram

« Plus jamais seul »

Sa propriétaire fait en sorte que Jonathan reste à ses côtés quoi qu’elle fasse et où qu’il aille, afin, dit-elle, « qu’il ne se sente plus jamais seul ».

Ce chien est aujourd’hui totalement à l’abri du besoin et de la peur. Sa vie est rythmée par les découvertes et les rencontres, que suivent d’ailleurs plus de 32 000 followers sur le compte Instagram qui lui est consacré.

Jonathan est passé d’animal en sursis à globe-trotter. Quelle belle revanche sur le sort…



jonathanwarrenofficial / Instagram