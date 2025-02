Une chienne abandonnée sur un parking avec une note attachée à son collier est recueillie par un refuge qui a également un message pour son maître

Une chienne appelée Rukey a été découverte abandonnée et accompagnée d’un message attaché à son collier, avant sa prise en charge par le personnel d’un refuge, rapportait ClickOnDetroit.

La structure d’accueil en question est le refuge du comté de Kent, basé à Grand Rapids dans l’Etat du Michigan. Via sa page Facebook, on apprend que Rukey avait été laissée sur le parking d’un hypermarché. La personne qui l’a trouvé a remarqué une note attachée à son collier. « Je m’appelle Rukey. Aidez-moi, s’il vous plaît. Trouvez-moi une maison », pouvait-on y lire.



Kent County Animal Shelter / Facebook

Angela Hollinshead, la directrice du refuge du comté de Kent, a répondu au propriétaire de la chienne et tenu à ce qu’il sache que Rukey est entre de bonnes mains. « À la personne qui a dû prendre la décision déchirante de la laisser partir, sachez que Rukey est en sécurité et aimée par notre personnel, a-t-elle, en effet, écrit. Sa douce personnalité a déjà conquis nos cœurs et nous veillerons à ce qu'elle soit prise en charge et trouve une famille merveilleuse et aimante. Nous ne pouvons qu'imaginer à quel point ce choix a été difficile pour vous, et nous espérons sincèrement que vous vivrez des jours meilleurs à l’avenir. »

« Notre objectif est de garder les animaux de compagnie et leurs familles ensemble »

La responsable du Kent County Animal Shelter a également rappelé que différentes formes d’aides étaient disponibles pour les détenteurs d’animaux de compagnie rencontrant des difficultés, notamment pour les nourrir et subvenir à leurs besoins. De la fourniture de nourriture au recours aux réseaux de contacts, en passant par les services sociaux, le refuge se tient prêt à tendre la main. « Notre objectif est de garder les animaux de compagnie et leurs familles ensemble, a assuré Angela Hollinshead. Nous ferons tout notre possible pour fournir des ressources pour soutenir et préserver le lien homme-animal. »



Kent County Animal Shelter / Facebook

A lire aussi : L’amitié improbable entre un Chihuahua et un lapin donne lieu à des images d’une tendresse émouvante (vidéo)

Il ne sera pas facile pour Rukey de surmonter cette épreuve, mais elle est entourée de gens bienveillants qui l’y aideront.