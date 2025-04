Dès qu’il se balade hors du refuge, les traumatismes de ce chien jugé réactif s’envolent (vidéo)

Juke a posé les pattes au refuge Different Breed Solutions, au Texas (États-Unis), après avoir été abandonné par sa famille. Sur place, l’animal a adopté une posture défensive et faisait parfois peur aux adoptants. En réalité, c’était sa seule façon d’exprimer sa frustration de se retrouver dans un tel environnement. Toutefois, dès qu’il se retrouvait de l’autre côté des barreaux, il redevenait un toutou heureux et bien dans ses pattes.

Le passé de Juke est flou pour ses sauveteurs, mais ces derniers savent qu’il a vécu auprès d’une famille malgré le fait qu’il a été retrouvé errant : « Vu sa corpulence et sa bonne santé, on suppose qu'il a été abandonné peu de temps auparavant. Le fait qu'il comprenne des ordres simples comme “assis” et “couché” a renforcé cette hypothèse », déclarait Tessa Parker, membre du refuge.

Un grand mal-être

Les membres de l’organisme ont toutefois d’abord douté de cette hypothèse, sachant que le quadrupède avait beaucoup de mal à interagir avec les humains. Lorsque des visiteurs se promenaient devant son box, ceux-ci pouvaient le voir dans un grand état de stress et passaient leur chemin : « Tous les adoptants potentiels qui le voient au chenil, même ceux qui viennent le voir directement, refusent l'adoption à cause de ce qu’il dégage : aboiements, arpentage, sauts d'un mur à l'autre ».

Pourtant, les bienfaiteurs du chien savent à quel point sa personnalité est belle. Ils ont eu la chance de la découvrir à l’occasion de balades à l’extérieur. À chaque fois que l’animal sortait du refuge, il devenait un tout autre chien. Une vidéo postée sur TikTok et relayée par Newsweek le montre sous son plus beau jour, celui que tout le monde devrait voir en le regardant.

En partageant la vidéo, ses sauveteurs espèrent lui trouver un propriétaire compréhensif et bienveillant pour qu’il puisse sortir de sa coquille : « Aidez Juke le gentil et magnifique garçon de 1 an à trouver sa famille et sa maison aimantes pour toujours », écrivait un porte-parole sur le réseau social.

Des internautes, également, ont soutenu la boule de poils : « Nous espérons que tu trouveras bientôt une maison, Juke ! », commentait un utilisateur de la plateforme.