Bien que ratée, l'audacieuse tentative d'évasion d'une chienne de refuge pourrait l'aider à réaliser son rêve d'adoption

Sur sa page Facebook, le Willamson County Regional Animal Shelter, un refuge basé à Georgetown dans l’Etat du Texas (Etats-Unis), a récemment partagé une vidéo montrant l’exploit de l’un de ses pensionnaires canins.

La chienne en question est une croisée Berger Allemand âgée de 2 ans et répondant au nom de Judy. Dans la séquence que relaie KWTX, on peut la voir escalader la grille de son box et sauter à l’extérieur de celui-ci. Elle se promène ensuite dans l’allée en remuant la queue, satisfaite de sa performance, mais elle ne peut aller bien loin, car l’espace dans lequel elle et ses congénères se trouvent est fermé.

« Cette aventurière déterminée de 2 ans et 26 kilogrammes a décidé qu'elle en avait fini avec la vie en chenil et a effectué une évasion audacieuse par-dessus son box pour s’offrir une promenade en solo », peut-on lire dans la publication Facebook du Willamson County Regional Animal Shelter, qui est devenue virale.

« Une fille intelligente et énergique qui est prête à échanger les sols en béton contre des câlins »

Si la courageuse Judy a retrouvé son box par la suite, bien malgré elle on l’imagine, les bénévoles qui s’occupent de cette chienne au quotidien espèrent que l’épisode attirera l’attention du public sur elle et augmentera ses chances de trouver une famille aimante pour toujours.

Williamson County Regional Animal Shelter / Facebook

« Judy n'est pas seulement une reine de l'évasion, poursuit le refuge du comté de Willamson. C'est une fille intelligente et énergique qui est prête à échanger les sols en béton contre des câlins sur le canapé et du fun entre 4 murs. Elle adorerait trouver une famille d'accueil ou adoptive où sa prochaine grande évasion se fera dans votre cœur. »