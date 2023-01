10 chiens émaciés, 9 chiots et un chaton sont retrouvés dans une maison délabrée par un groupe de sauveteurs

Les bénévoles d’un refuge se sont rendus dans un lieu de désolation en compagnie d’agents de forces de l’ordre le 12 décembre dernier. 20 animaux livrés à eux-mêmes se trouvaient autour d’une maison de la ville de Houston, et avaient besoin d’une aide de toute urgence. Ils la recevront finalement grâce à la bienveillance de leurs sauveteurs.

Ce n’est pas la première fois que les groupes de sauvetage d’animaux ont affaire à ce genre de situation. Il est malheureusement fréquent que de grandes quantités de chiens et de chats soient laissés à l’abandon par leurs propriétaires, au sein de leur propre maison, et qu’ils ne reçoivent pas les soins pourtant essentiels à leur survie.

20 animaux couraient un grand danger

Une maison du nord de Houston, aux États-Unis, fut récemment l’un de ces énièmes lieux de désolation. Le Click 2 Houston revient sur l’intervention des services de secours : les bénévoles de la Houston SPCA et les policiers du comté de Harris se sont prêté main-forte le 12 décembre dernier.

Houston SPCA

Sur place, ils ont découvert 10 chiens amaigris et enchaînés à des arbres qui se trouvaient devant la maison. Ils n’étaient pas seuls : 9 chiots et un chaton erraient tout autour de l’habitation. Tous manquaient cruellement de nourriture, d’eau, et de soins élémentaires.

Ils ont tous été sauvés par leurs bienfaiteurs, et confiés aux vétérinaires de la Houston SPCA, où tout a été mis en œuvre pour les soigner et leur permettre de repartir de la bonne patte. Leur ancien propriétaire encourt 2 ans de prison et 10 000 $ d’amende pour cruauté envers les animaux.

A lire aussi : Une femme, novice en matière de toutou, porte secours à un chiot perdu (vidéo)

Houston SPCA