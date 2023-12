Les images déchirantes d’une chienne tremblante et terrorisée dans son refuge bouleversent la Toile (vidéo)

Le passage en refuge peut être compliqué pour un bon nombre d’animaux. Cette expérience a particulièrement traumatisé Comfort, qui se murait dans le fond de son box pour se protéger. Aujourd’hui, elle profite d’un meilleur environnement et se reconstruit pas à pas.

Comfort, une chienne de 3 mois, est arrivée dans un refuge du sud de Los Angeles (États-Unis) après que ses propriétaires l’aient mise à la porte. Elle a vécu des jours difficiles dans son box et s’est renfermée sur elle-même à cause de la peur. Une vidéo la montrant tétanisée à fait le tour des réseaux sociaux et a changé son destin.

Le canidé, d’abord nommé Charlotte, s’est fait « expulser » de sa maison par ses anciens maîtres selon plusieurs témoignages. Ceux-ci l’ont jeté dehors, affirmant qu’ils ne voulaient plus de lui. La pauvre Comfort s’est retrouvée dans la rue, totalement démunie. De bonnes âmes l’ont récupérée et l’ont déposée au refuge.

@hellosouthladogs / Instagram

Elle faisait peine à voir

Sa vie a basculé en l’espace de quelques heures. Elle se trouvait désormais dans un environnement inconnu, bruyant, complètement différent de ce qu’elle avait toujours connu. La petite chienne était effrayée, si bien qu’elle s’est enfoncée au plus profond de sa cage comme pour disparaître : « Elle met son museau dans un coin toute la journée et tremble » témoignait un porte-parole de l’organisme sur Instagram.

Elle se laissait timidement caresser par les sauveteurs, lesquels tentaient de la rassurer. Rien n’y faisait, Comfort était « déprimée, terrifiée et avait peu d'appétit ». Selon Newsweek, elle risquait l’euthanasie si elle restait dans cet état de grande anxiété, car le refuge était surpeuplé. Les bénévoles ont donc décidé de faire bouger les choses en partageant une vidéo poignante d’elle. Des milliers d’internautes l’ont visionnée, dont la sauveteuse Ashley Pittman.

« Dès que nous avons vu la vidéo de ce chiot tremblant dans un coin de sa niche, nous avons su qu’il viendrait avec nous »

Celle-ci travaillait pour l’association A Purposeful Rescue et a été touchée par Comfort. Elle n’a pas perdu une seconde pour la sortir de cette situation et s’est proposée comme famille d’accueil pour la chienne. De cette manière, elle était autorisée à la récupérer dans les plus brefs délais.

Comfort a été conduite dans les locaux de l’organisme caritatif et prend désormais le temps de reconstruire sa confiance. Ses sauveteurs sont aux petits soins pour elle et ont déclaré : « Elle ne connaîtra plus que la gentillesse à partir de ce jour ». Son chemin vers la résilience est encore long, mais elle peut à présent compter sur le soutien d'individus bienveillants.

@apurposefulrescue / Instagram