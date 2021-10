Découvert enchaîné dans une cour, un chien fou de joie d'être libéré exprime sa gratitude envers ses sauveurs

Beaker a été retrouvé enchaîné dans une cour à Detroit (Michigan, États-Unis) par les bénévoles d'une association locale. Ce sauvetage lui a permis de commencer une nouvelle vie.

Un résident de la ville de Detroit a appelé de l'aide, après avoir découvert le chien abandonné à l'extérieur d'une propriété. Tiffanny Perkins, membre du personnel du refuge Rebel Dogs Detroit, est intervenue pour enquêter. Lorsqu'elle a vu Beaker, son cœur s'est littéralement brisé.

Le canidé, très timide au premier abord, s'est recroquevillé derrière un vieux garage pour se cacher. Mais lorsque sa sauveuse s'est approchée de lui, il a commencé à remuer la queue. Puis, il s'est laissé caresser et a gémi de bonheur.

© Rebel Dogs Detroit

L'animal a dû être conduit chez le vétérinaire

Beaker a été enchaîné dans la cour, raison pour laquelle il s'est d'abord senti nerveux. Mais quand il a compris que Tiffany Perkins était venue pour le sauver, il s'est complètement détendu et a exprimé sa gratitude, à sa manière.

Une fois la chaîne retirée du mur, l'animal s'est effondré sur le dos afin que la bénévole frotte son ventre. Il était tout simplement fou de joie.

© Rebel Dogs Detroit

Malheureusement, l'objet de ses misères était coincé dans son cou, dévoile The Dodo. Sa bienfaitrice n'a eu d'autre choix que de l'emmener chez le vétérinaire pour le libérer de ce fardeau, témoin d'un passé douloureux...

Tout au long du trajet, ainsi que dans la clinique, l'Américaine a offert énormément d'attention et d'amour à son protégé. Tout ce que Beaker voulait, c'était être aimé.

© Rebel Dogs Detroit

Le chien est déjà prêt à entamer un nouveau chapitre de sa vie

Après avoir été sauvé et placé dans un foyer d'accueil, le chien s'est plus que jamais senti heureux. Peu importe ce qu'il a pu endurer, il se montre énergique et joyeux.

A lire aussi : L'histoire émouvante d'une chienne et de chiots orphelins unis dans la tragédie

© Rebel Dogs Detroit

Ses anges gardiens l'aident à avancer dans la vie. Ils recherchent actuellement une famille prête à l'adopter et à lui offrir l'existence qu'il mérite.