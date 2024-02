Un chien disparu 8 mois plus tôt mobilise toute une communauté à 2000 kilomètres de l'endroit où vit sa famille

L’histoire de Frazier rappelle aux propriétaires d’animaux disparus qu’ils ne doivent jamais désespérer, quelles que soient la durée de l’absence et la distance qui les sépare. Ce chien s’était volatilisé en mai 2023 avant que des signalements ne parviennent à sa famille en janvier 2024 à des milliers de kilomètres de chez elle.

Le chien d’une famille de l’Oklahoma (Etats-Unis) est resté introuvable pendant 8 longs mois avant de refaire surface près de 2000 kilomètres plus loin à Jacksonville, en Floride. Le récit est rapporté par Action News Jax.

Frazier avait disparu en mai 2023 du domicile de ses maîtres. « Nous étions tellement bouleversés par sa disparition, confie sa propriétaire Amanda Lester. Nous l’aimons et il nous manquait terriblement. »



La mère de famille commençait à perdre espoir jusqu’à ce rebondissement survenu le mercredi 24 janvier 2024. Le quadrupède venait, en effet, d’être repéré par une automobiliste à Jacksonville (Floride). Elle pensait alors avoir fait le plus dur en réussissant à le faire monter à bord de son véhicule, mais après l'avoir emmené au refuge local, celui des Animal Care & Protective Services, on lui a signifié qu’il valait mieux le ramener à l’endroit où il avait été trouvé.

D’après le personnel de l’établissement, le chien avait ainsi davantage de chances d’être retrouvé par ses propriétaires, car les animaux généralement ne s’éloignent généralement pas trop de leur maison. Ce qui ne s’appliquait pas du tout au cas de Frazier.

La dame n’a eu d’autre choix que de s’exécuter et le chien était à nouveau dans la nature. Les recherches ont repris de plus belle, mobilisant de nombreux habitants locaux dont Vickie Nelson. « Tout le monde le surveillait en conduisant et je savais que nous le trouverions, dit cette dernière. Nous l'avons fait. »



« Notre famille est à nouveau au complet »

Frazier a, en effet, été localisé et récupéré le lendemain. Plus d’un résident de Jacksonville s’est porté volontaire pour faire le long voyage jusqu’en Oklahoma avec le chien pour le ramener à sa famille. Un homme s’en est finalement chargé.



Le vendredi 26 janvier en fin de journée, Frazier est arrivé chez lui. « Notre famille est à nouveau au complet », peut-on lire en légende d’une vidéo postée sur Facebook par Amanda Lester et montrant son ami à 4 pattes alors qu’il dégustait son premier repas à la maison depuis sa longue escapade.