Une chienne et une pie forcées de se séparer après 4 ans d'amitié, leur famille se dit dévastée par cette décision et en appelle au bon sens des autorités

Molly la pie et Peggy la chienne étaient les meilleures amies du monde depuis 4 ans et le sauvetage de l’oiseau par la famille du canidé. Le ministère de l’Environnement de l’Etat du Queensland a pourtant décidé de les séparer.

C’est une histoire d’amitié véritablement exceptionnelle et ayant attendri de très nombreux internautes partout dans le monde que celle liant Peggy, femelle Staffordshire Bull Terrier, et Molly, une pie. Les 2 animaux qui vivent dans le Queensland (Australie) étaient inséparables, mais sont privés l’un de l’autre depuis peu, suite à une décision prise par les autorités environnementales locales.

L’improbable et adorable duo s’était constitué en 2020 avec le sauvetage du volatile par la famille de la chienne. Blessée et incapable de voler, la pie avait été découverte et soignée par Juliette Wells et Reece Mortensen, les propriétaires de Peggy.

Alors que cette dernière était d’habitude effrayée par les pies, elle s’était prise d’affection pour l’oiseau sauvage et une relation unique s’était formée dès lors. La pie s’était tellement attachée à la chienne qu’elle refusait de quitter le foyer alors que Juliette Wells et Reece Mortensen lui avaient laissé la totale liberté de le faire.



Peggyandmolly / Instagram

« Cela nous brise le cœur »

Malheureusement, Molly et Peggy ne vivent plus côte à côte. « Cela nous brise le cœur de faire cette annonce aujourd'hui. Nous avons dû confier Molly au DES – Département de la Science et de l’Innovation », indiquaient ses sauveurs dans une vidéo Instagram mise en ligne le mardi 26 mars.

« Un petit groupe de personnes qui se plaignaient constamment auprès » du ministère de l’Environnement de l’Etat du Queensland serait à l’origine de la décision prise par ce dernier, expliquait le couple.

« Nous nous demandons pourquoi une pie sauvage ne peut pas décider elle-même où elle veut vivre et avec qui elle veut passer son temps », poursuivaient Juliette Wells et Reece Mortensen sur le réseau social dans un appel adressé au public et aux institutions concernées, et relayé par CNN.

Ledit ministère a réagi via un communiqué, indiquant que l’oiseau avait été prélevé « illégalement » dans la nature et détenu « sans permis, licence ou autorité ». Le département a souligné le risque de « stress, d’influence comportementale et de transmission de maladies » induit par la cohabitation entre animaux domestiques et sauvages.

« Molly devrait retourner auprès de ces personnes », estime un expert

Il a également précisé que la pie ne sera pas réintroduite dans son habitat naturel, car elle est « hautement habituée au contact humain ». En lieu et place, Molly sera placée dans une structure spécialisée.

« Cet animal pense maintenant qu’il appartient à cette famille, estime, pour sa part, Darryl Jones, expert en ornithologie et en écologie comportementale à l'Université Griffith ayant été invité à réagir à cette affaire par CNN. Il devrait retourner auprès de ces personnes ».

Le mercredi 27 mars, le ministère de l’Environnement s’est de nouveau exprimé, disant partager « le désir de la communauté de garantir que Molly soit prise en charge de la manière la plus appropriée à l'avenir ».