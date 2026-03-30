Une vidéo montre de multiples chats domestiques refusant de quitter les genoux de leur maître humain

Qui a dit que les chats étaient indépendants et distants ? Cette vidéo Instagram prouve tout le contraire ! On y découvre le quotidien d’un papa entouré de ses chats qui ne le quittent jamais. Qu’il joue de la guitare, travaille ou se détende, ses compagnons à moustaches sont toujours là, collés à lui. Des scènes attendrissantes qui ont beaucoup fait rire les internautes !

Dans cette famille, impossible pour le papa d’être seul ! Ses chats sont toujours près de lui, quoi qu’il fasse. Kat Newquist, son épouse, a capturé en vidéo son quotidien, toujours accompagné de ses fidèles boules de poils. Une complicité adorable résumée en une phrase dans la légende de cette publication Instagram : « TOUT implique des chats ».

Des chats un peu collants

Dans cette adorable vidéo, on découvre ainsi des chats un peu « pot de colle », totalement inséparables de leur papa humain. Le texte à l’écran résume avec humour la situation : dès que ce dernier s’assoit pour faire quelque chose, tout ce qu’il entreprend semble automatiquement « impliquer » ses boules de poils !

© @indoor_outdoor_kat / Instagram

On le voit d’abord jouer de la guitare, devoir adapter sa position pour que son chat reste collé à lui, puis travailler sur son ordinateur avec non pas un, mais 2 chats endormis sur ses genoux.

Que ce soit en écoutant de la musique, en tapotant sur son clavier ou simplement en se détendant dans le salon, l’homme ne connaît jamais un moment tranquille : ses compagnons félins sont toujours à ses côtés, pour son plus grand plaisir et celui des internautes.

« L’homme qui murmure à l’oreille des chats »

Relayée par CatTime, la vidéo de ce papa chat a rapidement conquis les internautes. Beaucoup ont commenté avec humour et tendresse : « Que voulez-vous dire par “quelque chose qui n’implique pas de chats” ? Ça n’existe pas ! » ou encore : « Ils dorment assis, trop mignons ! La tête posée sur le bras de leur papa. »

Certains ont même comparé le mari de Kat à une « princesse Disney » ou l’ont surnommé « l’homme qui murmure à l’oreille des chats ». La publication a déjà récolté plus de 29 000 mentions « J’aime », preuve que ces petites boules de poils savent aussi comment séduire le cœur des internautes !

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© @indoor_outdoor_kat / Instagram

L’info Woopets – Comment aider un chat trop collant ?

Peut-être que, comme ce papa chat, votre chat ne vous lâche plus d’une semelle ? Voici quelques conseils simples pour l’aider à gagner en autonomie tout en préservant votre complicité :