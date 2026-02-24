Ce chat sénior amené au refuge après l'hospitalisation de son humain n'a pas encore compris qu'il était entre de bonnes mains

En Angleterre, un chat âgé a été pris en charge par une association en raison de l'hospitalisation de son propriétaire. Son placement en famille d'accueil n'a pas suffi à l'aider à surmonter cette épreuve, et ses bienfaiteurs espèrent lui trouver rapidement un adoptant afin qu'il retrouve sa joie de vivre perdue.

Le monde d'un adorable chat roux sénior appelé Neo s'est écroulé sous ses pattes. Du jour au lendemain, ce félin de 11 ans qui avait un propriétaire et un logement s'est retrouvé privé de l'un comme de l'autre.

En proie à des addictions, son maître a dû être hospitalisé et ne pouvait plus le garder. Le matou a alors été confié au refuge Protected Paws Animal Rescue, basé à Londres. L'association lui a rapidement trouvé une famille d'accueil, mais il semble avoir beaucoup de mal à s'adapter à son nouvel environnement.



Protected Paws Animal Rescue / Facebook

Protected Paws Animal Rescue a partagé son histoire sur sa page Facebook le 15 février 2026 en espérant que cela l'aide à concrétiser son rêve de rejoindre un foyer aimant pour toujours.

Dans son post, que relaie Newsweek , l'association a souligné, en toute honnêteté, les contraintes liées à son âge, à sa personnalité et à son passé. « [Neo] cherche quelqu’un qui saura l'aimer, même s’il n’est pas vraiment doué pour lui montrer son amour en retour », peut-on ainsi y lire.

« Il ne comprend pas qu’il est en sécurité maintenant »

« Quand on imagine l'adoption d'un chat, on pense aux câlins, aux ronronnements, à ces petites pattes qui se tendent vers nous. C’est pour cela que Neo est souvent ignoré. Il ne vient pas vers vous. Il se cache. Il se fige. Il a peur du monde », poursuit l'auteur de la publication.



Protected Paws Animal Rescue / Facebook

Etant en famille d'accueil depuis 2 mois, il est grand temps pour cet adorable chat de renouer avec la sérénité et le bonheur, même s'il est « encore complètement renfermé » et « ne comprend pas qu’il est en sécurité maintenant ».

« Nous n’inventerons jamais un conte de fées pour garantir une adoption, ajoute l'association londonienne. Neo mérite l’honnêteté et le bon foyer, pas simplement n’importe quel foyer. »