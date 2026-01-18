Une joggeuse voit un chaton surgir et s'accrocher à sa cheville, cette rencontre change la vie de l'animal

Ce qui devait être une simple sortie sportive s’est transformé en une rencontre pleine d’émotion. Une minette égarée a trouvé sur sa route une alliée prête à lui offrir un nouveau départ.

Kate Long vit en Virginie (Etats-Unis), où elle s’adonne à sa passion qu’est le trail running, ou course nature. Cette discipline consiste à courir ailleurs que sur les routes asphaltées. Ceux qui la pratiquent préfèrent les sentiers, les forêts, les montagnes et les terrains irréguliers notamment.

Récemment, Kate Long courait sur un circuit un peu plus classique pour s’entraîner, un parc en l’occurrence, quand elle a fait une rencontre inattendue. Une très jeune chatte à la robe grise a surgi de nulle part. La joggeuse s’est arrêtée, et la petite féline est tout de suite venue vers elle, sans la moindre méfiance.

Le chaton était plutôt maigre et semblait souffrir d’une infection oculaire. “Elle était collée à ma chevillegris, miaulant sans arrêt. On voyait bien qu'elle était désespérée”, raconte Kate Long à The Dodo .

Elle s’est renseignée à son sujet auprès d’autres habitués des lieux et a ainsi appris qu’elle était totalement seule et livrée à elle-même. “On m'a dit qu'elle errait dans le parc depuis quelques jours et qu'on ne l'avait vue avec aucun autre chat ni aucune autre personne”, explique-t-elle, en effet.

La minette s’est détendue dès que Kate Long l’a prise dans ses bras. “Elle m'a rapidement séduite par sa douce personnalité”, confie sa bienfaitrice, qui l’a emmenée chez le vétérinaire.

“Elle avait tellement d'amour à donner”

Ce dernier a confirmé qu’elle ne portait pas de puce d’identification. Elle a décidé de la recueillir et de prendre soin d’elle. Elle lui a même trouvé un joli nom : Stella.

En quelques jours, Stella s’est acclimatée à son nouvel environnement. Elle s’est découvert une passion pour les friandises et les caresses sur le ventre. “Elle ronronnait sans cesse, poursuit Kate Long. Elle avait tellement d'amour à donner.”

L’entente de Stella avec Finn, le chien de la famille, a été quasi instantanée. Tout semblait aller pour le mieux, mais il s’est avéré que le mari de Kate Long était allergique aux chats. Malgré tout, cette dernière était déterminée à lui trouver un foyer aimant.

Elle a fini par y parvenir, et Stella a rapidement rejoint ses adoptants. “C'était un crève-cœur de lui dire au revoir, mais nous savions qu'elle allait dans une famille formidable”, conclut Kate Long.



Kate Long / Instagram