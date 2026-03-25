Attachement félin : une étude d'éthologie prouve que les chats sont plus attachés à leur propriétaire qu'à leur territoire

Le chat serait-il un petit être uniquement indépendant et matérialiste, obsédé par sa gamelle et son confort ? Pas du tout ! Une étude menée par des chercheurs de l’Université de l'Oregon (États-Unis) montre que nos compagnons à moustaches peuvent développer un véritable attachement à leurs maîtres. Ces petits félins, souvent perçus comme solitaires, sont capables de créer des liens affectifs stables, un peu comme le font les chiens ou même les enfants.

Saviez-vous que dans le monde, il y a plus de chats que de chiens ? Et pourtant, quand il s’agit de comprendre comment nos animaux de compagnie se lient à nous, la science a beaucoup plus étudié nos amis canidés. On sait que les chiens adorent nous suivre, nous observer et réagir à nos émotions, alors que les chats sont souvent perçus comme plus indépendants et distants. Et si on avait longtemps sous-estimé leur capacité à s’attacher à nous ?

Une étude d’éthologie (l'étude scientifique du comportement animal) menée par des chercheurs de l’Université de l'Oregon dans la revue Current Biology* montre ainsi que nos petits félins domestiques peuvent développer de vrais liens affectifs avec les humains, tout comme le font les chiens, mais aussi les enfants.

Le Test de Base de Sécurisation

Pour mieux comprendre les liens entre les chats et leurs humains, les chercheurs de l’Université de l'Oregon ont observé pendant plusieurs mois le comportement de chatons et de chats adultes dans un environnement qui leur était inconnu.

Ils ont utilisé pour cela le Test de Base de Sécurisation (TBS), une adaptation d’une méthode déjà employée pour étudier les chiens, les primates et même les bébés humains. Le principe est simple : le chat passe d’abord quelques minutes dans une pièce inconnue avec son propriétaire, puis il reste seul quelques instants, avant que le maître ne revienne pour les retrouvailles.

© Current Biology

Dans cette étude, 70 chatons âgés de 3 à 8 mois ont ainsi été observés à chaque étape, afin de mieux comprendre comment ils expriment leur attachement et réagissent à la séparation et aux retrouvailles.

64 % des chatons clairement attachés à leur maître

Sur les 70 petits cobayes, près des 2 tiers se sentaient confiants et proches de leur maître (64 %), tandis qu’un peu plus d’un tiers étaient plus réservés ou parfois distants (36 %). Parmi ces derniers, la majorité étaient ambivalents, c’est-à-dire parfois proches, parfois distants.

Pour tester si cela pouvait changer, certains chatons ont suivi 6 semaines de jeux et de socialisation avec leur humain. Surprise : leur style d’attachement est resté le même. Deux mois plus tard, la situation était quasiment identique. Cela montre que certains chats sont naturellement confiants ou réservés, et que cela reste assez constant dans le temps.

© Current Biology

Et les chats adultes ?

Les chercheurs de l’Université de l’Oregon n’ont bien sûr pas oublié les minous adultes et ont ensuite testé 38 chats d’un an et plus avec le même protocole. Là encore, les résultats étaient très similaires : environ 2 tiers des chats adultes montraient un attachement sécurisé (66 %), et un tiers étaient plus réservés ou ambivalents (34 %). Les petits félins montraient des signes clairs d’attachement : ils cherchaient la proximité de leur humain, étaient parfois tristes lorsqu’ils étaient séparés, et heureux au moment des retrouvailles.

Les résultats de cette étude montrent ainsi que les chats peuvent former de vrais liens affectifs avec leurs humains, et cette capacité reste stable à l’âge adulte. Des résultats similaires ont d'ailleurs été observés chez les chiens et les enfants : « Les données actuelles confirment l'hypothèse selon laquelle les chats présentent une capacité similaire à former des attachements sécurisés et insécurisés envers leurs soigneurs humains, comme cela a déjà été démontré chez les enfants (65 % d'attachements sécurisés, 35 % d'attachements insécurisés) et les chiens (58 % d'attachements sécurisés, 42 % d'attachements insécurisés) », conclut ainsi l’étude.

© Current Biology

En bref, même si chaque chat a sa personnalité, ils peuvent tous développer un lien unique et affectueux avec leur humain. Alors la prochaine fois que votre petit moustachu vous ignore royalement, rappelez-vous : derrière cette apparente indépendance se cache un petit cœur capable de grands sentiments !

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L’avis Woopets – Comment savoir si votre chat vous aime ?

Si vous doutez encore que votre boule de poils est attachée à vous, voici quelques signes parmi tant d'autres qui prouvent son affection :

Recherche de proximité : il aime se tenir près de vous ou vous suivre dans la maison.

Vocalisations à la séparation : miaulements ou appels lorsqu’il est seul loin de vous.

Joie au moment des retrouvailles : ronronnements, frottements, queues relevées à votre retour.

Clignement lent des yeux en vous regardant : un signe de grande confiance et d’amour.

Contact physique : il se frotte contre vous, se blottit sur vos genoux, vous lèche ou dort près de vous.

Attention et observation : il vous regarde et suit vos gestes.

Jeux partagés : il initie ou participe activement à des moments de jeu avec vous.

*Vitale K, Behnke A, Udell M., Attachment bonds between domestic cats and humans, Current Biology, 29, R864-R865