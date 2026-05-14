Dans un élevage familial, une Golden Retriever sert de merveilleuse nounou à des chatons Ragdolls (vidéo)

Chez Pearl Frazier, une Golden Retriever est devenue la nounou incontournable des portées de Ragdolls, au point de rester figée de longues minutes pour ne pas réveiller 3 chatons endormis contre elle. La scène, filmée puis relayée sur TikTok, a ému des milliers d’internautes et confirmé une nouvelle fois l’incroyable douceur de la chienne nommée Lucy.

Pearl Frazier est à la tête d'un élevage familial de chats Ragdolls. Elle peut compter pour son activité sur une aide extrêmement précieuse, celle de sa chienne Lucy.

La Golden Retriever séniore est toujours aux petits soins avec les portées de chatons qu'on lui présente et aux anges quand elle en rencontre de nouvelles.

Au fil des générations, elle est devenue leur nounou préférée. Douce, patiente et affectueuse à souhait, elle contribue grandement à la socialisation de ces adorables boules de poils, les rassure et permet à leurs mères de s'accorder un peu de répit en faisant la baby-sitter.

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@pearlsragdolls / TikTok

Nous vous avions d'ailleurs déjà parlé de Lucy et de son amour pour les petits félins à plusieurs reprises, notamment lorsqu'elle avait affiché son plus beau sourire en rencontrant des Ragdolls nouveau-nés ou encore quand l'un d'eux mettait sa patience à l'épreuve en s'amusant avec son oreille.

La chienne s'est à nouveau signalée récemment, toujours sur le compte TikTok « @pearlsragdolls » dédié à cet élevage. Elle apparaît dans une vidéo mise en ligne le 6 mai 2026, devenue rapidement virale en générant plus de 100 000 vues et relayée par Parade Pets .

« La maman chat : je vais en faire d'autres »

On y voit Lucy faire preuve de sa bienveillance et de sa tendresse habituelle à l'égard de 3 chatons. Elle est « bloquée » par ces derniers car ils sont sur le point de s'endormir. Voulant à tout prix éviter de les perturber, elle s'efforce de rester totalement immobile pendant que ses petits protégés se laissent tout doucement gagner par le sommeil.

Voici la vidéo :

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@pearlsragdolls Lucy can't move now that a kitten is napping with her ? original sound - Pearl’s Ragdolls

Attendris, les internautes ont été nombreux à réagir en commentaires, certains parmi ceux-ci étant particulièrement drôles comme celui de Joy boy : « La maman chat : je vais en faire d'autres ». Dans un autre registre, « les bébés gravitent toujours autour de Lucy. C'est tellement adorable ! Lucy est un ange », a écrit Britt Fraser.