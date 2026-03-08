« C’est son bébé maintenant », un chat brave l’interdit pour retrouver sa nouvelle petite sœur humaine dans son berceau

Difficile pour ce chat de résister à l’envie d’aller passer un moment de sieste avec le bébé nouvellement arrivé dans la famille. Chase n’a pas vraiment écouté ses propriétaires, mais il en ressort une vidéo adorable, qui montre à quel point un lien entre un animal et un enfant peut être précoce.

Empêcher l’accès à la chambre du bébé, et également au berceau relève de l’impossible pour beaucoup de propriétaires d’animaux. Les parents du malicieux Chase en savent quelque chose, racontait Cattime. Dans une vidéo devenue virale en quelques jours, le chat tente une approche plus ou moins discrète jusqu’au lit du nourrisson.

Un chat bien décidé

Nouvellement grand frère, Chase prend les choses très à cœur. Les internautes ont pu le remarquer à travers les vidéos postées sur le compte Instagram « @dontstopmeowing ».

Depuis l’arrivée de sa petite sœur, le félin est fasciné, racontait sa propriétaire. Impliqué tout au long de la journée, il n’est pas question pour Chase de s’arrêter au moment de la sieste. Bien souvent, il est tenté de rejoindre la petite fille dans son berceau, pour profiter d’une bonne sieste en sa présence dans un endroit si douillet et chaud.

L’interdit ? Chase ne le connaît pas vraiment, du moins il n’entend pas vraiment respecter les règles imposées par sa maîtresse.

Juste renifler

Sur la vidéo, on voit le chat installé en équilibre précaire sur une table de chevet, tout le corps en direction du berceau du bébé. La tentation se fait de plus en plus grande et Chase atterrit finalement à côté du nourrisson.

Le chat aurait pu s’arrêter là, mais il décide de s’installer, bien à son aise pour entamer sa sieste. On le voit une patte gentiment posée sur sa petite sœur, comme s’il lui faisait un câlin.

« C’est son bébé maintenant »

En commentaires, les internautes se montrent charmés par ce chat très impertinent. Certains prétendent qu’il fait « du baby-sitting ».

Cette scène attendrissante ne doit pas nous faire oublier les précautions à prendre concernant la cohabitation entre chat et bébé. Très territoriaux, les félins ont parfois du mal à faire de la place à un nouveau venu. De même, ils peuvent aussi avoir besoin d’un petit temps d’adaptation concernant les réactions inconnues d’un bébé.

Si les bons réflexes sont adoptés tôt et que la prudence reste de mise, nul doute qu’une amitié puisse naître et durer très longtemps.